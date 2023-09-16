北京聞風：東博會20年 破除脫鈎陷阱 ／文：鍾鳴九

共建中國—東盟自貿區3.0

今年是中國—東盟建立戰略伙伴關係20周年，也是構建更為緊密的中國—東盟命運共同體和共建「一帶一路」倡議提出10周年。中國社科院亞太與全球戰略研究院東南亞研究中心主任許利平表示，本屆東博會上，推進構建中國—東盟命運共同體和落實制度性開放舉措尤其值得關注。

當前，中國—東盟經貿合作穩步升級，中國連續14年保持東盟最大貿易伙伴地位，雙方連續3年互為最大貿易伙伴。2022年雙方貿易額逾9700億美元，按年增長11.2%。截至今年7月，中國同東盟國家累計雙向投資超過3800億美元。

本屆東博會將首次舉辦「制度型開放：區域經濟發展新格局」主題邊會，還將設置RCEP、「一帶一路」多個主題展區，集納貨物和服務貿易展品。許利平認為，這將推動規則、規制、管理、標準等制度型開放領域形成成果，同時推動數字經濟、綠色經濟等更多新領域的務實經貿合作落地，展示可持續、高標準、惠民生的合作前景。

美印太佈局無損中國東盟關係

柬埔寨首相洪瑪奈、越南總理范明政等東盟政要也將出席東博會。「洪瑪奈基本延續其父的施政綱領，正繼續落實中柬『鑽石六邊』合作框架，此訪也對東博會顯示較大興趣。」北京外國語大學柬埔寨研究中心主任顧佳說，中柬之間實效頗多、不附加政治條件的合作方式已在區域內外溢，將繼續為中國—東盟雙邊關係做出示範。

今年以來，美國進一步加大在東盟布局，戰略意圖明顯指向中國。5月，「印太經濟框架」(IPEF)啟動一年之際，以美國為首的14個參與國舉行部長級會議，簽署了首個供應鏈協議。上周，美國總統拜登未出席東盟峰會，卻在印度的G20峰會後單獨訪問越南，隨後美越雙方宣布提升雙邊關係至全面戰略伙伴關係。

「美國參與地區事務不會影響中國—東盟關係繼續向好發展。」中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員張潔分析，一方面，東盟國家更願關注經濟議題，中國則一直主張開放包容的地區合作模式，RCEP的推進情況也好於IPEF。另一方面，在供應和產業鏈領域，中國東盟合作未受明顯影響，「即使未來可能出現部分『脫鈎』的情況，但中國和東盟的產業鏈加強的整體趨勢不會改變」。

文：鍾鳴九