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涉向台供武 中國制裁美兩軍工企業

【明報專訊】針對美國近日先後以軍售、軍援和貸款等形式向台灣提供先進武器，中國外交部昨（15日）宣布，依據《反外國制裁法》，對兩間參與售台武器的美國軍工企業實施制裁，分別是美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）密蘇里州聖路易斯市分公司及諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）。

外交部促美停對台軍售

洛歇馬丁此前已被中方列入「不可靠實體清單」，禁止其從事與中國有關的進出口活動。中國外交部發言人毛寧昨指出，洛歇馬丁密蘇里州聖路易斯市分公司作為主承包商，直接參與8月24日美國對台軍售，諾斯洛普格魯曼則是多次參與美國對台出售武器。她敦促美方停止出售台灣武器，否則必將遭到中方堅決有力回擊。

韓正赴聯國 闡述對國際形勢主張

另外，第78屆聯合國大會5日在紐約開會，美國眾議院「台灣連線」主席13日發布聯合聲明，強調聯大第2758號決議不涉及台灣代表權，不應禁止台灣有意義參與國際活動。

新華社引述中國常駐聯合國代表張軍當地時間14日談話表示，2758號決議明確承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國的唯一合法代表，明確要求將台灣當局代表從其非法佔據的席位上驅逐出去，所謂「台灣參與聯合國」是一個徹頭徹尾的偽命題。

毛寧昨還宣布，國家副主席韓正將於9月18日至23日出席第78屆聯合國大會一般性辯論，將全面闡述中方對當前國際形勢、全球治理及重大國際和地區問題的看法主張。其間，韓正還將同聯合國秘書長、第78屆聯大主席及有關國家領導人舉行雙邊會晤。

相關字詞﹕張軍 聯合國大會 制裁 洛歇馬丁（Lockheed Martin） 對台軍售

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