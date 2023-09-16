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侯：台不製麻煩 對京沒不切實際期待 訪美稱台需增自衛力 學者料華府問「中國威脅」

【明報專訊】國民黨總統參選人侯友宜在美東時間周五（15日）上午於紐約與智庫「外交政策全國委員會」（NCAFP）座談時強調，盼藉此行向美國各界傳達，台灣不會成為麻煩製造者，對北京也不會存有不切實際的期待，台灣需強化自我防衛能力。美方學者指出，華府對侯友宜陌生，亦對國民黨政策有疑問，預期侯此行會一直被問到「將如何與中共領導人習近平交涉」及「如何應對中國方面威脅」。

擬晤佩洛西麥卡錫 未知能否成事

中央社報道，侯友宜周四（14日）晚上抵達紐約，展開為期8天的訪美行程。知情人士指，團隊也安排拜會美國前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和現任議長麥卡錫（Kevin McCarthy），但不知能否成事。

侯友宜周五除了與NCAFP、外交關係委員會等智庫座談，還會參觀紐約市警局及聯合指揮中心、《紐約時報》，傍晚拜會傳統僑社並參加僑宴。侯友宜競辦在結束NCAFP座談後發布新聞稿指出，座談會成員包括美國國務院前亞太助卿拉塞爾（Daniel Russel），前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等多人。

侯：不會視美撐台理所當然

侯友宜在會中表示，台灣是印太地區重要成員，應成為區域內負責任的一分子；他指出，不會將美國對台灣的安全支持視為理所當然，「台灣不會成為麻煩製造者，將會稱職扮演和平促進者與風險降低者的角色」。侯友宜強調，他對於北京的意圖，不會存有不切實際的期待，台灣需強化自我防衛能力，嚇阻大陸動武，並加強對話，降低衝突，實現「台海安定、台灣安全、世界安心」目標。

台灣《聯合報》指侯友宜14日由禮遇通關入境，全美台灣同鄉聯誼會、國民黨美東支部等上百僑胞揮舞青天白日滿地紅旗、手舉歡迎橫幅接機，並高呼「侯總統凍蒜（當選）」，侯友宜拿出手機用自拍的方式與僑胞合照。侯友宜行程（見表）顯示此行不會見到美國行政官員。

傳問美護台態度 侯澄清不要求表態

英國《金融時報》昨刊出訪問侯友宜內容，提及侯表示台美是並肩而立的「盟友」，他會與AIT官員直球對決，「了解他們支持台灣的態度，以及願意做到什麼程度。」對此，侯友宜競選辦公室昨日澄清，是《金融時報》記者邀請侯友宜一起逛夜市，並非正式專訪，這趟訪美不會要求美國政府表態。

台灣總統參選人訪美向來被視為「面試」。美國史丹福大學胡佛研究所台灣問題學者祁凱立（Kharis Templeman）昨接受中央社訪問表示，華府對侯友宜不熟悉，預期每場重要會面，他都會被問到對大陸立場和防務政策，侯友宜如何清楚闡述理念是重點。

祁凱立說，通過短暫談話和寒暄交流，美方與會人員可以評估參選人的性格和特質，或是一些動機，藉此來推測對方若成為一位總統，行事風格大概會是如何。

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相關字詞﹕金融時報 訪美 國民黨 華府 台灣大選 侯友宜

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