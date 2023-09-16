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疫後湧潤潮 消息：深圳日攔數十偷渡者 中年偷渡增 多失業生意失敗赴美為搵食

【明報專訊】內地在疫後通關以來持續強化邊境管理，近期粵港跨境賭博、偷渡更出現新形勢，知情者透露，由於經濟下行，導致偷渡出國謀生者趨增，深圳邊檢目前每天都要攔下幾十名準備赴港轉飛南美、偷渡美國的內地人；同時，今年以來內地人赴港賭博情況也引起關注，而且香港非法賭博集團運作比以往更加隱秘、靈活，各地正加強情報搜集，透過邊檢加強攔截。

一場颱風，一場世紀暴雨，差點破壞李泓（化名）的出國計劃。為了趕在法院宣判前離境，年逾六旬的李泓幾經轉折，早前報名參加了「走線團」，在組織者的安排下，搭高鐵來到了深圳，準備經港轉機赴南美。

搭高鐵到深圳 經港轉機赴南美

這是年初至今，數以千計中國人偷渡去美國的其中一個例子。廣東一位接近邊檢知情人士透露，最近確實有很多內地人經深圳前往香港。其中之一就是為了偷渡，他們經港飛去第三地，輾轉偷渡到墨西哥，因為相信「到了墨西哥等於到了美國」。

由於颱風也影響所在地法院運作，李泓最後順利出境。他說，自己也曾經風光過，作為初代民企老闆，他在中國東部某地經營的工廠，為一家大小帶來豐裕生活，餘錢投入了樓市股市。不過，新冠疫情後外貿斷崖下跌，資金鏈一斷，不僅工廠經營無以為繼，樓房供不起、賣不出，加上股市損失慘重，生活陷入困頓。

工廠疫時不准倒閉 復常後欠債

李泓稱，疫情期間當局不准工廠倒閉，他們靠政府一點補貼和減免優惠勉強維持。今年「復常」後，五險一金加徵，補貼斷流，只好關門大吉，欠下一屁股債。供應商、工人把李泓告上法庭，他擔心變成「老賴」，於是把心一橫，決定在判決出台前，偷渡去美國打工。對於「潤」（拼音run，走佬意思）行為，他強調「目的是為了還債，不是外逃」。

消息稱，赴美偷渡蛇頭主要是福建人，目前美墨兩國都嚴厲篩查閩籍來客。一名熟悉偷渡情況的消息人士指出，「10年前偷渡集團的生意已經非常淡靜，但疫情後風生水起」。他說，與以前不同，當前偷渡出國的人有「老化」趨勢，許多是中年人，他們不少人自述在內地或失業或生意失敗，已沒法找到足夠收入維持家庭，去美國是為了「搵食」。蛇頭告訴他們，到了美國申請難民，打工一年就可賺回偷渡成本。

厄瓜多爾免簽 成赴美最佳跳板

由於厄瓜多爾對中國公民實施免簽證入境政策，成為偷渡美國的最佳跳板，抖音上就有大量帳號直播如何在厄瓜多爾落地後，穿越雨林前往墨西哥的過程。對此，深圳邊檢已經加強堵截，目前每天都攔下幾十人，部分是準備前往厄瓜多爾但目的可疑，也有的直接進了邊控名單。

上述廣東知情人士透露，經傳統做法（辦簽證轉機歐洲等地再到墨西哥）的偷渡要支付蛇頭數十萬元人民幣，而南美雨林「走線」帶頭人只收數萬元，但不保證安全，經常發生偷渡者半路遭槍殺、輪姦情况。目前偷渡者也已不限於福建人，四川、山東、河南等等人口大省愈來愈多人「潤」出去謀生。疫後大半年來，類似攔截一直在各地邊境進行，以至於有一些維權、異見人士被攔下後，以為行動是針對相關群體。

知情人士還指出，內地邊檢還強化打擊跨境賭博，而香港地下賭業吸引內地人出境賭博情况也引起關注。曾從事博彩中介（疊碼仔）的港人阿威（化名）介紹，受疫情影響，原在澳門謀生的香港疊碼仔大部分回流。而在中央下令澳門打擊洗米華（太陽城集團創辦人周焯華），並要求澳門整頓賭場貴賓廳業務、防止國內資金外流同時，許多熟客都反映，各地也嚴堵官員、國企高管、民間老闆前往澳門賭博。因此「造就」香港地下賭業。

澳門賭場整頓 疊碼仔回港搵食

事實上，近期香港警方破獲賭檔時，被捕者不時出現內地人。比如7月份，警方在上水搗破懷疑非法百家樂賭檔，拘捕38人，其中20人是內地人；同月在香港仔一條漁船上搗破非法賭檔，被捕18人中，有12名內地男子。

阿威透露，目前香港疊碼仔根據關係找到內地賭客後，會有「一條龍」服務安排，包括安排兩地牌、三地牌車，從深圳、珠海載客到港，而賭博地點根據賭客「檔次」有所不同，包括常見的利用工廠大廈、商業單位改裝，以及遊艇和豪宅。

他說，工廈賭檔所涉金額有限，遊艇和豪宅更加隱蔽，賭博金額更大。近日山頂就有一個豪宅樓盤出現糾紛，某國內地產公司前高層名下獨立屋出租後，被指有人聚賭，管理公司要求登記出入客人名字、限制無關車輛出入，結果引起不滿。阿威說，聽聞事件中，有名媛還開車撞爛花壇，搞到要報警處理。據他了解，在香港經營賭博的背後勢力，也與閩南某商人有關。

港疫後收賭注被捕者大減

根據香港警務處公共關係部提供數據（見表），顯示疫情期間，每年涉賭總被捕人數有上升趨勢，收受賭注被捕者（中介人及莊家）增幅則逐年擴大。而年初香港與內地全面通關後，頭半年總被捕人數按比例變化不大，而收受賭注被捕者僅3人。檢獲賭資方面，疫情期間的2021年最多，有近40億元，另兩年也有5、6億元，今年1至6月只有1130萬元。

香港警務處公共關係部稱，警方會密切留意非法跨境賭博活動的發展趨勢，並以情報為基礎，在適當時候採取行動制止非法賭博活動。

國家移民管理局12367熱線的深圳出入境人員說，深圳出入境部門沒有面向境外記者的公開電話可提供，若記者發現偷渡情况，可向公安舉報。不過他也表示，移民局系統會有邊控名單，出入境職員與邊檢人員各司其職，做好堵截工作。廣東消息人士稱，國家十分關注跨境賭博，目前嚴打對象是東南亞，但並不代表涉港方向不理會，因為跨境賭博最大問題是洗錢走資，嚴重威脅政治穩定、社會安定、經濟安全。

明報記者

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