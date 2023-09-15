《人選之人》總統 女星任郭台銘副手 賴佩霞稱專長溝通任務整合在野 學者料話題「炒個一兩天」

郭台銘是首名宣布副手人選的總統參選人，據中央社等台媒報道，他在記者會上稱賴佩霞是他選擇競選搭檔時的唯一人選，也是「萬中選一」的最佳人選。

郭指女性運動提倡者

郭台銘說，賴佩霞不僅是《人選之人》裏的林月真，也是女性運動提倡者與推動者，更是追求和平的身心靈工作者。他將借重賴佩霞對身心靈研究的專業能力和溝通技巧，為台灣打造出「充滿愛與慈悲」的和平社會，打造更公平、更對等的兩性文化，凝聚社會的集體共識，讓台灣走向團結。

賴佩霞則表示，她的專長是溝通、協調，最重要的是和全台民眾溝通。她稱，身為副手，其任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願，也希望除了霸氣總裁，「大家還能認識到郭台銘有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面」。

60歲的賴佩霞是台灣女歌手和演員，在台劇《人選之人》中飾演一名在野公正黨主席兼總統候選人林月真，最後勝出當選，該角色被視為是現任台灣總統蔡英文化身。因此她這次做郭台銘副手，被不少網民形容是「戲劇成真」、「人選之人第二季」。

法學博士研心理學 稱棄美籍

除了演藝事業，賴佩霞擁有廣州暨南大學國際關係碩士、法學博士學位，美國哈佛大學甘乃迪政府學院精英領導班結業。她長期研究心理學，在陽明交通大學兼任教授。賴佩霞父親是一名在越戰期間派駐台灣的美國軍人，她昨表示將盡快安排進行放棄美籍程序。

72歲的郭台銘在上月底宣布獨立參選，至今在各項民調中均落後另外三名參選人。對於「郭賴配」，民眾黨參選人柯文哲表示，賴這幾年做了一些公益事業，是不錯人選；國民黨參選人侯友宜則稱，不清楚郭董的規劃；民進黨表示尊重也相信這是「可敬、可以期待」的搭配組合。

文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳分析，「郭賴配」對勝選的幫助有限。賴雖是知名演員，在話題性方面頗新鮮、有趣，但此組合前瞻性可能會不足。因副手應有很強的角色定位，或補強郭本身的不足，這包括總統職權的兩岸、外交等專業。他稱，「郭賴配」話題可能炒個一兩天，就會邊際效益遞減，郭接下來面臨慢慢被邊緣化的可能。