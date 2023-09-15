山東縣府拆毛像 百公里外當石材出售

村民集資建 尋回時已斷臂

今年12月26日是毛澤東誕辰130周年，按慣例，中央將舉行高規格紀念活動。而在9月9日毛澤東去世47周年前夕，郯城縣郯城鎮大黃樓村發生毛像被盜事件。該塑像是村民集資所建，安放果園，準備8月26日舉行落成典禮。紅歌會網披露，24日夜裏，有村民目睹當地城管部門安排吊車、鏟車連夜盜走毛像，只留下水泥基座。

內地為領導人豎像有嚴格審查規定，不過經當地村民連日抗議，郯城縣宣傳、住建部門負責人此前回應稱，毛像完好無損，準備逐級申報，選擇適當地點敬立。惟多日後仍沒下文，持續關注事件的微信公眾號「向陽草堂」前日宣布，郯城毛像已在莒南縣找到，但手臂已斷；莒南石雕廠老闆一看是殘損的毛像，沒有接收。公眾號認為當局異地轉移毛像，是試圖「銷毁證據」。

近日重慶西南大學也發生涉毛澤東的「不敬事件」，校方昨證實9月9日下午，兩名學生前往校內毛像前獻花並直播；學生離開後，學校保衛處現場工作人員黃某擅自安排保安將鮮花移走，校方強調在此過程中未發生（學生在網上爆料的）「踐踏花束、亂扔垃圾桶」行為，又稱事後學校已與當事學生充分溝通，並取得諒解。學校決定，黃某現場處置不當，接受停職檢查。

明報記者