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華為孟晚舟回國日發新品 稱9‧25山河同心 網民：復仇

【明報專訊】中國科技公司華為昨日宣布9月25日舉行秋季「全場景新品發布會」，並喊出「山河同心、聚力新生」宣傳口號，又稱「最大的阻力，給我們最大的動力」，特別是發布會時間點就是華為創辦人任正非之女、現華為輪值董事長孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國兩周年的日子，被網民認為是向美國示威、凝聚愛國心，但也有網民批評過分消費民族情緒。

「最大阻力，給我們最大動力」

華為官方社交平台帳號「華為中國」昨宣布，將於9月25日下午2時30分舉行華為秋季全場景新品發布會，發表多個新品。社群又發布一段模擬海底起跑宣傳影片稱，「最大的阻力，給我們最大的動力」。華為常務董事余承東第一時間轉發微博稱：「好戲，一台接一台，我們9月25日見！」

華為近日經「先鋒計劃」發售的Mate 60系列和Mate X5折疊屏手機，引發討論和搶購。外界關注除此之外，發布會還有何種新品登場。有內地媒體估計，華為新手機、平板電腦、智能手表、車用儀器及耳機等，都有機會公布。

「報仇雪恨」留言獲最多支持

在新浪微博「華為終端公司」宣布新品發布會的帖子下面，帳號「喵了個星星灬」的留言「歸國兩周年紀念日，報仇雪恨！」得到最多支持。在帳號「華為中國」的帖子下方，網民也表示看來真是紀念孟晚舟回國的那天，紛稱要團結抗美、「遙遙領先」。

在宣傳策略上，華為一向善於抓住內地民眾及粉絲的心。此前，Mate 60 Pro突然預售，正逢美國商務部長雷蒙多訪華，內地網民戲稱其變成「華為代言人」，有內地商家甚至把雷蒙多笑容洋溢的照片印在手機殼上，並寫着「我為華為代言」等字樣。有評論認為，這是中國故意顯示無懼美方晶片封殺。而彭博社報道，在雷蒙多返美後，美國眾議院外委會主席麥考爾正向商務部質詢，認為華為新機問世證明出口管制未能得到執行，批評雷蒙多訪華期間被公然「打臉」。

高層曾稱勿支持民粹主義

近年中美角力背景下，美國對華為實施封鎖，又經歷孟晚舟事件，令部分國人在消費選擇上亦注入愛國情緒。也有網民批評當前華為的一系列操作，過分消費民族情緒。不少網民重發華為高層陳黎芳2018年與員工座談所稱，「永遠不要讓反美情緒主導我們的工作。在社會上不要支持民粹主義，在內部不允許出現民粹，不能盲目樂觀，不能有狹隘的民族主義」，表達自己看法。

華為創辦人任正非2019年接受官媒訪問時也曾表示，不能狹隘地認為「愛華為」就等於「用華為」，更指自己的小孩都愛用蘋果（Apple），而不用華為產品，「家人出國我還送他們蘋果電腦」，籲不要煽動民族情緒。

另邊廂，前一日宣布和華為達成全球專利交叉許可協議的小米，昨也官宣將於下周四（21日）晚7時舉行Redmi Note 13系列手機新品發布會，並曬出兩款不同設計的手機外觀。

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相關字詞﹕民族情緒 孟晚舟 中美角力 科技戰 華為

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