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今宣布副手 郭台銘：台不會變烏

【明報專訊】決定獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，今天上午將在張榮發基金會召開記者會宣布副手，他昨重申副手人選一定是女性。

重申副手一定女性

依照台有關規定，中選會13日至17日受理總統、副總統選舉被連署人申請。中央社報道，郭台銘昨下午出席公開活動，接受媒體訪問時並未透露副手人選，稱不差這10幾個小時，今早8點半，「你們就會知道」，但今天不會前往中選會登記。

郭台銘副手人選近日頻傳，除了立委高金素梅，女藝人林志玲、賈永婕都被點名，更傳出副手是新光銀行副董事長李紀珠、台大財金系教授陳嫦芬，但都被當事人否認。

郭台銘表示，鴻海能成為國際企業，最根本原因是「和平繁榮，沒有戰爭」，和平穩定的商業環境，是企業投資最優先考量；台灣應思考如何與大陸開啟正常對話渠道，走向和平之路，「台灣不會、不必、也不需要變成烏克蘭」。

針對有媒體問，台灣輿論指出郭台銘若堅持獨立參選，將成為不講道義、不講信用的「攪局者」、「破壞者」，更是在「保送賴清德」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華昨回應稱，大陸方面注意到島內輿論的有關評論，「我們尊重台灣地區現行社會制度，希望選舉結果有助維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌」。

相關字詞﹕國台辦 和平 副手 郭台銘

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