傳政府機關禁iPhone 外交部：沒「禁買禁用」法規

【明報專訊】美國蘋果公司昨凌晨推出iPhone 15手機系列，內地網絡未見討論熱潮，有海外輿論稱內地有意控制微博熱搜，是當局打壓蘋果的延續。不過，針對《華爾街日報》日前稱中國部分政府機關禁用iPhone，中國外交部發言人毛寧昨回應稱，中國沒有出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件。
毛寧說，中國堅持推進高水平對外開放，依法保護外商投資權益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，對於外資企業，我們始終持開放態度。
毛寧續稱，「但我們近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機有關安全事件」。她表示，中國政府高度重視網絡和信息安全，對內外資企業一視同仁、平等對待，希望在華經營的所有手機企業都能嚴格遵守法律法規，加強信息安全管理，保護消費者存儲在手機中的數據不被竊取，確保信息安全。
iPhone 15手機系列也被拿來與部分網民追捧的華為新手機Mate 60 Pro 對照。中國（深圳）綜合開發研究院專家余凌曲昨對中通社表示，華為走出一條「產品和技術進步」新路線，「不再跟着被美國設置貿易壁壘的晶片工藝走了」，他認為華為的着力點在於衛星通話、提升用戶體驗，以及新興的AI大模型等。也有專家指華為的衛星通話功能目前不實用，對於普通用戶純屬擺設。