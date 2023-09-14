傳政府機關禁iPhone 外交部：沒「禁買禁用」法規

毛寧說，中國堅持推進高水平對外開放，依法保護外商投資權益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，對於外資企業，我們始終持開放態度。

毛寧續稱，「但我們近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機有關安全事件」。她表示，中國政府高度重視網絡和信息安全，對內外資企業一視同仁、平等對待，希望在華經營的所有手機企業都能嚴格遵守法律法規，加強信息安全管理，保護消費者存儲在手機中的數據不被竊取，確保信息安全。

iPhone 15手機系列也被拿來與部分網民追捧的華為新手機Mate 60 Pro 對照。中國（深圳）綜合開發研究院專家余凌曲昨對中通社表示，華為走出一條「產品和技術進步」新路線，「不再跟着被美國設置貿易壁壘的晶片工藝走了」，他認為華為的着力點在於衛星通話、提升用戶體驗，以及新興的AI大模型等。也有專家指華為的衛星通話功能目前不實用，對於普通用戶純屬擺設。