教宗烏克蘭特使訪華 將晤歐亞事務代表李輝

中國外交部發言人毛寧重申，在烏克蘭問題上，中方始終致力於勸和促談，「我們願意同各方一道，繼續為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用」。

「梵蒂岡新聞」12日報道，梵蒂岡新聞室公告稱，意大利主教團主席祖皮樞機主教將在一位國務院官員的陪同下，13日至15日作為教宗方濟各的特使前往北京，訪問目的是「支持人道主義項目和尋找能夠實現公正和平的途徑」。祖皮樞機在北京行程並未公布，有報道認為可能會面國務院總理李强。

王毅下周訪俄

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃宣布，中國外交部長王毅將於9月18日訪俄，與俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科舉行會談，計劃討論廣泛的雙邊合作問題，包括最高層之間的接觸。此前有報道稱，俄羅斯總統普京10月將訪問中國並參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

扎哈羅娃補充稱，兩國外長還將討論加強在國際舞台的合作、在國際組織和論壇中的聯合工作以及烏克蘭危機。對此，毛寧昨稱中俄雙方一直保持密切溝通，着傳媒持續關注最新情况。