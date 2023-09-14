明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

教宗烏克蘭特使訪華 將晤歐亞事務代表李輝

【明報專訊】中國外交部昨天（13日）證實，教宗方濟各的烏克蘭問題特使祖皮樞機主教訪華，中國政府歐亞事務特別代表李輝將同他舉行會面。隨後，中國外長王毅下周將訪問俄羅斯，討論雙邊及包括俄烏局勢的國際熱點。

中國外交部發言人毛寧重申，在烏克蘭問題上，中方始終致力於勸和促談，「我們願意同各方一道，繼續為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用」。

「梵蒂岡新聞」12日報道，梵蒂岡新聞室公告稱，意大利主教團主席祖皮樞機主教將在一位國務院官員的陪同下，13日至15日作為教宗方濟各的特使前往北京，訪問目的是「支持人道主義項目和尋找能夠實現公正和平的途徑」。祖皮樞機在北京行程並未公布，有報道認為可能會面國務院總理李强。

王毅下周訪俄

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃宣布，中國外交部長王毅將於9月18日訪俄，與俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科舉行會談，計劃討論廣泛的雙邊合作問題，包括最高層之間的接觸。此前有報道稱，俄羅斯總統普京10月將訪問中國並參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

扎哈羅娃補充稱，兩國外長還將討論加強在國際舞台的合作、在國際組織和論壇中的聯合工作以及烏克蘭危機。對此，毛寧昨稱中俄雙方一直保持密切溝通，着傳媒持續關注最新情况。

上 / 下一篇新聞