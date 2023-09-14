明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

「整頓票務秩序」 演唱會觀眾實名制 一身分證限購一張 公開售票佔比須超85%

【明報專訊】針對內地演唱會門票炒風熾熱，國家文化和旅遊部、公安部昨天（13日）發布通知，稱為「整頓票務秩序」，要求各地進一步加強針對5000人以上大型演唱會的管理，包括執行實名購票和實名入場制度，每張身分證只能購買一張門票；同時提高公開發售門票比例，要求公開售票不得低於85%，其餘15%門票（「渠道票」）應在演出前24小時完成個人信息綁定，做到實名綁定、入場。

渠道票演出前一日實名綁定

新華社報道，通知指出，文旅行政部門要加強對演出票務銷售平台的管理，依法處置未履行核驗票務經營單位資質及演出批准文件義務、為倒賣門票提供服務等違規行為。公安機關要加大對倒賣演出票證的打擊整治力度，全面收集倒賣炒作票證信息，及時發現加價、變相加價銷售票證的線索，嚴打倒賣門票和詐騙等違法犯罪活動。

文旅部長：強化演出內容審批

文旅部昨召開全國大型營業性演出活動管理工作會議，文旅部長胡和平要求堅持把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一；要全面提升大型演出活動管理水平，督促演出舉辦單位主動承擔法定責任和義務。胡和平強調，要全面加強演出票務管理，維護良好票務秩序，切實保障消費者合法權益。同時要牢牢守住安全底線、紅線，強化演出內容審批把關。

內地結束疫情「清零」政策後逐步放開大型演唱會，激起歌迷們熱情。但隨之而來的官方購票平台「一票難求」、黃牛炒票大行其道，引發各地觀眾不滿。

據「第一財經」報道，9月12日，上海周杰倫演唱會門票開搶，11萬張門票「秒罄」；在一些二手平台上，黃牛黨將原價2000元人民幣（下同）的門票炒至數十萬元，引發歌迷不滿。

黃牛：料渠道票實名後

主辦方用「邀請函」

「九派財經」引述黃牛消息稱，演唱會主辦方才是黃牛票最大源頭。為降低風險、保證利潤最大化，主辦方選擇向票務公司提供更多的「渠道票」（非公開發售的自留門票），市場上「渠道票」佔比達到七成，這些票流到黃牛手中以高價售出後分成。有黃牛表示，實名制執行後，渠道票減少，票務公司會受到打擊；但相信主辦方會透過「邀請函」等操作，幫忙錄入身分信息。

上 / 下一篇新聞