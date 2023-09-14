「整頓票務秩序」 演唱會觀眾實名制 一身分證限購一張 公開售票佔比須超85%

渠道票演出前一日實名綁定

新華社報道，通知指出，文旅行政部門要加強對演出票務銷售平台的管理，依法處置未履行核驗票務經營單位資質及演出批准文件義務、為倒賣門票提供服務等違規行為。公安機關要加大對倒賣演出票證的打擊整治力度，全面收集倒賣炒作票證信息，及時發現加價、變相加價銷售票證的線索，嚴打倒賣門票和詐騙等違法犯罪活動。

文旅部長：強化演出內容審批

文旅部昨召開全國大型營業性演出活動管理工作會議，文旅部長胡和平要求堅持把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一；要全面提升大型演出活動管理水平，督促演出舉辦單位主動承擔法定責任和義務。胡和平強調，要全面加強演出票務管理，維護良好票務秩序，切實保障消費者合法權益。同時要牢牢守住安全底線、紅線，強化演出內容審批把關。

內地結束疫情「清零」政策後逐步放開大型演唱會，激起歌迷們熱情。但隨之而來的官方購票平台「一票難求」、黃牛炒票大行其道，引發各地觀眾不滿。

據「第一財經」報道，9月12日，上海周杰倫演唱會門票開搶，11萬張門票「秒罄」；在一些二手平台上，黃牛黨將原價2000元人民幣（下同）的門票炒至數十萬元，引發歌迷不滿。

黃牛：料渠道票實名後

主辦方用「邀請函」

「九派財經」引述黃牛消息稱，演唱會主辦方才是黃牛票最大源頭。為降低風險、保證利潤最大化，主辦方選擇向票務公司提供更多的「渠道票」（非公開發售的自留門票），市場上「渠道票」佔比達到七成，這些票流到黃牛手中以高價售出後分成。有黃牛表示，實名制執行後，渠道票減少，票務公司會受到打擊；但相信主辦方會透過「邀請函」等操作，幫忙錄入身分信息。