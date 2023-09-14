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中委升級「全天候戰略伙伴關係」 馬杜羅稱訪華為尋支持 習：願分享辦經濟特區經驗

【明報專訊】國家主席習近平昨天（13日）在人民大會堂與來華國事訪問的委內瑞拉總統馬杜羅舉行會談，兩國元首宣布將中委關係提升為「全天候戰略伙伴關係」。習近平說，近年中委結下「鐵桿」情誼，中方堅定支持委方反對外部干涉的正義事業；中國珍惜改革開放這一過程中取得的寶貴經驗，將繼續把改革開放推向前進，願同委方分享興辦經濟特區經驗。

新華社報道，習近平昨在會談中提到，馬杜羅擔任總統以來5次訪華，體現了中委兄弟般的友好情誼。中委是相互信賴的好朋友、共同發展的好伙伴。

習近平指出，中方始終從戰略高度和長遠角度看待發展同委內瑞拉關係，「堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定的努力，堅定支持委方反對外部干涉的正義事業」。

馬杜羅表示，委方願學習中方建設經濟特區的經驗，深化兩國農業、投資、教育、旅遊等領域務實合作。委方積極支持共建「一帶一路」，願同中方密切在聯合國、金磚機制等多邊框架內溝通協作。願為促進拉共體同中國關係進一步發展發揮積極作用。在會談後，兩國元首見證簽署共建「一帶一路」、經貿、教育等領域多項雙邊合作文件。

聯合聲明反對日本核污水排海

中委聯合聲明提到，雙方支持拉美和加勒比地區為無核區，反對日本核污染水排海。

馬杜羅讚華為新機 「外國竊聽不了」

馬杜羅日前接受新華社訪問時表示，此訪目標是尋求中國支持。訪問行程中，最吸引中國網民關注的莫過於馬杜羅稱自己使用華為新手機Mate 60 Pro，更大讚「外國佬們竊聽不了」。他稱華為是值得仿效的企業，「不依賴他人、繼續前進」，呼籲委內瑞拉科學家學習。

中國與委內瑞拉在1974年建交，2001年建立共同發展的戰略伙伴關係，2014年升級為全面戰略伙伴關係。

在中國的伙伴關係中，屬於「全天候」水平的並不多，其中巴基斯坦屬「全天候戰略合作伙伴」，白俄羅斯、委內瑞拉同屬「全天候戰略伙伴」。而中國與越南、老撾目前是「全面戰略合作伙伴」。

相關字詞﹕一帶一路 拉美 習近平 馬杜羅 委內瑞拉 全天候戰略伙伴

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