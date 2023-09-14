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美國防部新版網絡戰略 列華首要挑戰續前置防禦

【明報專訊】美國國防部周二（12日）公布最新網絡安全戰略文件部分內容，顯示美方將中國定為五角大樓在網絡空間的首要挑戰，國防部官員表示將繼續採取「前置防禦」措施應對。中國駐美使館駁斥五角大樓的說法毫無根據。

美國國防部5月向國會提交《2023年網絡戰略》，周二發布非保密版本摘要。這是美國防部第四次制定網絡戰略，上一版於2018年推出。

國防部負責網絡安全政策的副助理部長歐陽沅（Mieke Eoyang）周二表示，戰略將中國確定為美國防部在網絡領域步步緊逼的挑戰，並認識到俄羅斯在網絡空間構成重大威脅。戰略也列出其他持續威脅，包括朝鮮、伊朗、跨國犯罪組織、勒索軟件團伙、網絡竊賊和黑客活動者等。

稱京「廣泛普遍網絡間諜威脅」

倘衝突 對美破壞性網攻

據網絡戰略摘要，當中有關中國的部分提到，中國政府透過控制電信與網絡安全行業巨頭企業，試圖形塑全球科技生態系統。摘要還指出，中國構成了「廣泛而普遍的網絡間諜威脅」，經常對美國及其盟友和合作伙伴，進行惡意網絡活動。「惡意網絡活動為中國的戰爭準備提供了信息。一旦發生衝突，中國可能對美國發動破壞性網攻，以阻礙美國軍事動員，以及制造混亂。亦可能尋求破壞聯合部隊用於在戰鬥中、投射力量的關鍵網絡。」

文件指華網絡監視居境外者

摘要並稱，中國竊取技術機密，破壞美國的國防工業基礎部門，試圖削弱美國軍事優勢。中國還網絡入侵和監視居境外者，包括美國公民，將他們視為國家敵人。

中方斥「毫無根據」

據美國之音，中國駐美大使館發言人劉鵬宇駁斥美國的說法「毫無根據」，強調中國政府一貫堅決反對和打擊任何形式的網絡攻擊。他敦促美國立即停止在世界各地的網攻行動。

美國國家安全局助理副局長弗雷德里克（David Frederick）周二在一個論壇提到，中國官員表示，他們將科技視為美中之間的主戰場。他稱，各種迹象顯示中國會在衝突中攻擊關鍵基礎設施，以破壞美國軍事計劃並引發社會恐慌。

美國防務新聞網站亦報道，空軍部長肯德爾稱，美國必須準備應對「一種我們沒有現代經驗的戰爭」；在未來數月，空軍部將啓動審查，尋求如何在「大國競爭時代」更好運作。

路透：參院民主黨領袖擬下月訪華

儘管中美持續針鋒相對，不過今年以來兩國官員互動頻繁。路透社報道，美國參議院民主黨領袖舒默的一名助理周二（12日）透露，舒默很快將率領跨黨派國會議員，訪問中國、日本和韓國。有美國政治新聞網站稱，代表團可能會在10月成行。若成行，將會是美國國務卿布林肯、財長耶倫、美國總統氣候問題特使克里及商務部長雷蒙多後，又一名訪華的美國重量級政客。

舒默向來被視為對華鷹派，今年5月提出《中國競爭法案2.0》，希望加強美國在科技、安全和台灣問題方面對抗中國的能力。

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相關字詞﹕網絡攻擊 中美科技戰 網絡安全 五角大樓

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