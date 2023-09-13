俄電視節目 王芳哭稱「睹納粹殺頓巴斯孩子」

【明報專訊】中國歌劇演員王芳日前到俄軍控制的烏克蘭地區高唱蘇聯紅歌《喀秋莎》引起爭議後，近日回到俄羅斯，與丈夫、中國全國政協委員周小平上俄羅斯電視節目談及此次受邀參訪頓涅茨克的感受，王芳聲淚俱下稱「當我看到納粹（烏克蘭）正殺害頓巴斯孩子時，我的內心掀起一陣憤怒的風暴」，再度引起熱議。
針對網上批評聲音，周小平昨在新浪微博連發帖文反擊，他分享〈15年拍的頓巴斯紀錄片遭「封殺」法國女記者揭露原因〉文章，稱「烏賊們可以解釋解釋嗎？這可是西方媒體的揭露，還是現場紀錄片」。內地網絡上，俄羅斯支持者將反對侵略烏克蘭的網民稱為「烏賊」。
而有關紀錄片《頓巴斯》，是由法國戰地記者安妮-洛爾‧博內爾2015年所拍攝，講述頓巴斯地區親俄武裝和烏克蘭政府軍在2014年至2015年激戰導致傷亡情况。她稱因內容與西方價值觀不符，該紀錄片一直被封殺，去年自己更被所供職大學辭退。
教宗特使訪京 或晤李強斡旋烏戰
與此同時，多家意大利媒體報道，教宗方濟各的和平特使祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教今（13日）前往北京，有望會見中國國務院總理李強，希望藉由外交努力，以達成結束烏克蘭危機的目標。對此，中國外交部發言人毛寧昨稱「目前沒有可以提供的消息」。