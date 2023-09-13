俄電視節目 王芳哭稱「睹納粹殺頓巴斯孩子」

針對網上批評聲音，周小平昨在新浪微博連發帖文反擊，他分享〈15年拍的頓巴斯紀錄片遭「封殺」法國女記者揭露原因〉文章，稱「烏賊們可以解釋解釋嗎？這可是西方媒體的揭露，還是現場紀錄片」。內地網絡上，俄羅斯支持者將反對侵略烏克蘭的網民稱為「烏賊」。

而有關紀錄片《頓巴斯》，是由法國戰地記者安妮-洛爾‧博內爾2015年所拍攝，講述頓巴斯地區親俄武裝和烏克蘭政府軍在2014年至2015年激戰導致傷亡情况。她稱因內容與西方價值觀不符，該紀錄片一直被封殺，去年自己更被所供職大學辭退。

教宗特使訪京 或晤李強斡旋烏戰

與此同時，多家意大利媒體報道，教宗方濟各的和平特使祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教今（13日）前往北京，有望會見中國國務院總理李強，希望藉由外交努力，以達成結束烏克蘭危機的目標。對此，中國外交部發言人毛寧昨稱「目前沒有可以提供的消息」。