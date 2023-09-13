明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

英商貿大臣：中國不應被描述「敵人」

【明報專訊】英國涉華間諜案發酵，觸發部分對華鷹派政界人士倡議將中國列為「威脅」。據路透社、英國《衛報》11日報道，英國商業及貿易大臣栢丹娜表示，中國不應被描述為「敵人」，而應是「挑戰」，她認為在描述中國時措辭強硬只會適得其反。

華諜案英發酵

指認定華「威脅」或升級事態

英國傳媒近日報道，今年3月，28歲的前英國國會研究員卡什（Chris Cash）因涉嫌為中國政府工作而被捕，他曾擔任國會議員交流平台「中國研究小組」（China Research Group, CRG）主任。該案在英國政壇投下震撼彈，不少對華鷹派保守黨人士主張將中國定義為「威脅」。

根據英國新的《國家安全法》，如果中國被正式列為威脅，任何在北京「指示」下工作或為與國家有聯繫的公司工作的人，都必須註冊並披露其活動，否則將面臨入獄風險。

栢丹娜受訪時被問及中國是朋友還是敵人時，表示中國是與英國有很多業務往來的國家，「中國是一個在世界經濟中具有重要地位的國家，是聯合國安理會成員。我們當然不應該將中國描述為敵人，但可以將其描述為挑戰」。

當被問及中國是否應被認定為威脅時，栢丹娜稱，這說法可能會使問題升級。「這反映了你想讓事態升級到什麽程度。中國是世界第二大經濟體，與我們的許多盟友一樣，它和我們的經濟高度融合，我們將採取和其他國家相同的方法（處理）」。

對於這宗涉華間諜案，中國外交部前日（11日）回應有關事件，指所謂「中方對英國進行間諜活動」純屬無中生有，敦促英方停止散布虛假信息，停止反華的政治操弄和惡意詆譭。

相關字詞﹕英國國會 中英關係 間諜

上 / 下一篇新聞