英商貿大臣：中國不應被描述「敵人」

華諜案英發酵

指認定華「威脅」或升級事態

英國傳媒近日報道，今年3月，28歲的前英國國會研究員卡什（Chris Cash）因涉嫌為中國政府工作而被捕，他曾擔任國會議員交流平台「中國研究小組」（China Research Group, CRG）主任。該案在英國政壇投下震撼彈，不少對華鷹派保守黨人士主張將中國定義為「威脅」。

根據英國新的《國家安全法》，如果中國被正式列為威脅，任何在北京「指示」下工作或為與國家有聯繫的公司工作的人，都必須註冊並披露其活動，否則將面臨入獄風險。

栢丹娜受訪時被問及中國是朋友還是敵人時，表示中國是與英國有很多業務往來的國家，「中國是一個在世界經濟中具有重要地位的國家，是聯合國安理會成員。我們當然不應該將中國描述為敵人，但可以將其描述為挑戰」。

當被問及中國是否應被認定為威脅時，栢丹娜稱，這說法可能會使問題升級。「這反映了你想讓事態升級到什麽程度。中國是世界第二大經濟體，與我們的許多盟友一樣，它和我們的經濟高度融合，我們將採取和其他國家相同的方法（處理）」。

對於這宗涉華間諜案，中國外交部前日（11日）回應有關事件，指所謂「中方對英國進行間諜活動」純屬無中生有，敦促英方停止散布虛假信息，停止反華的政治操弄和惡意詆譭。