886國手戰杭亞 考好「中考」迎巴奧 亞運史首實現100%用綠電

包括36名奧運冠軍

卡巴迪板球無人出戰

新華社報道，今屆亞運會的中國代表團，包括女運動員437人，男運動員449人，年齡介乎13歲（滑板運動員崔宸曦）至60歲（橋牌運動員戴建明），平均年齡25歲；將參加除卡巴迪（Kabaddi）、板球以外的38個大項、407個小項的比賽。奧運冠軍級選手包括羽毛球女將陳雨菲、乒乓球老將馬龍、跳水運動員全紅嬋等。

中國代表團此前在亞運賽事中，連續10屆蟬聯獎牌榜和金牌榜榜首。中國體育代表團秘書長張新昨表示，有把握繼續蟬聯亞運會金牌榜榜首，並稱亞運會是巴黎奧運會前的「中考」，中國選手要交出滿意答卷，為參加明年巴黎奧運會打好基礎。

亞運將於本月23日開幕，10月8日閉幕。此屆賽事的最大亮點之一，是新增了電子競技和霹靂舞兩大項目，將分別誕生7枚和2枚金牌。其中霹靂舞是採取紅藍兩方輪番對決的方式，由有現場的技術官員隨機播放音樂，現場的裁判對選手的技巧性、多樣性等打分。

與北京冬奧一樣，杭州亞運圍繞「綠色、智能、節儉、文明」的理念舉辦，將實現亞運史上，首次全部競賽場館常規電力使用綠電（生產過程中，二氧化碳排放量為零或近趨於零的電力），包括來自青海柴達木盆地等地的光伏發電，也有來自新疆哈密、巴楚等地的風電等。杭州奧體中心還使用了末端降碳的智能濾網技術，並在場內安裝了400套環境感知設備。

不僅充滿低碳元素，此屆亞運與阿里巴巴合作，首次用雲計算支撐賽事轉播，實現核心系統100%上雲，並成為首次在雲上轉播的亞運會。

杭州加強安保 管控無人機

為確保杭州順利舉辦賽事，當地近月已加強安保工作，不僅速遞要二次安檢，坐巴士亦要被查問包內物品。全市由9月至10月28日，對無人機等「低慢小」航空器及空飄物實施臨時管控。上周六（9日）當局就發現兩人在亞運主場館杭州奧體中心場周圍違規飛無人機，分別被行政拘留10日和7日。