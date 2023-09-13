台專家：軍事大戰略未變 調整「作戰戰略」

【明報專訊】擔任報告書諮詢審議委員的國防安全研究院學者蘇紫雲昨對中央社表示，軍事大戰略未改變，但針對威脅樣態，軍方調整「作戰戰略」，類似刺蝟、小鋼炮概念，並給予各軍種作戰目標，進而據此演練，因此相關構想可從近次演習或制度革新上可觀察得到。
台灣今年7月的漢光演習在桃園機場、台北港、台北車站實戰演練，台灣防長邱國正此前亦稱會「正面迎戰，戰到最後一兵一卒」，加上對美採購的「火山」佈雷系統有7套將在今年底交付，以及延長兵役、強化軍訓等規劃，島內輿論熱議台灣正步向「烏克蘭化」，計劃以巷戰、焦土戰抗敵。
邱國正在昨日的報告書序言提到，「國軍秉持『防衛固守、重層嚇阻』軍事戰略構想，向外延伸防衛縱深、向內建構全社會防禦體系及國家韌性」，代表「軍事戰略」未改變，但「作戰戰略」的細節稍加微調。
對於明年總統大選後的兩岸關係，台軍方判斷，大陸會對台灣繼續施壓，目前為止看不出大陸當局對台灣有任何善意。美眾院中國委員會主席加拉格爾周一以「高度危險」形容台海局勢，他認為中共中央總書記習近平多次在演說中高談戰爭，「事有蹊蹺，我們必須認真對待」；明年如果民進黨勝選，局勢將格外凶險。
台灣中選會昨發布選舉公告，總統及立委選舉定於2024年1月13日投票，預估選民約1950萬人、首投族102.8萬人。總統副總統選舉登記日期為11月20日至24日。