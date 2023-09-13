台專家：軍事大戰略未變 調整「作戰戰略」

台灣今年7月的漢光演習在桃園機場、台北港、台北車站實戰演練，台灣防長邱國正此前亦稱會「正面迎戰，戰到最後一兵一卒」，加上對美採購的「火山」佈雷系統有7套將在今年底交付，以及延長兵役、強化軍訓等規劃，島內輿論熱議台灣正步向「烏克蘭化」，計劃以巷戰、焦土戰抗敵。

邱國正在昨日的報告書序言提到，「國軍秉持『防衛固守、重層嚇阻』軍事戰略構想，向外延伸防衛縱深、向內建構全社會防禦體系及國家韌性」，代表「軍事戰略」未改變，但「作戰戰略」的細節稍加微調。

對於明年總統大選後的兩岸關係，台軍方判斷，大陸會對台灣繼續施壓，目前為止看不出大陸當局對台灣有任何善意。美眾院中國委員會主席加拉格爾周一以「高度危險」形容台海局勢，他認為中共中央總書記習近平多次在演說中高談戰爭，「事有蹊蹺，我們必須認真對待」；明年如果民進黨勝選，局勢將格外凶險。

台灣中選會昨發布選舉公告，總統及立委選舉定於2024年1月13日投票，預估選民約1950萬人、首投族102.8萬人。總統副總統選舉登記日期為11月20日至24日。