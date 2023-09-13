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台吸俄烏經驗 加強巷戰縱深防衛 《國防報告書》涉解放軍威脅頁數大增 購美無人機

【明報專訊】台灣國防部昨（12日）公布兩年一度的《國防報告書》，提到汲取俄烏戰爭經驗，作戰全程藉高度機動、疏散、隱蔽、複式備援與「分散式指管」保存實力，推動城鎮戰（巷戰）加強縱深防衛，同時在敵進犯徵候明確時，先發制人打擊敵犯台集結部隊。武器方面，台國防部證實將對美採購攻擊無人機，已編列機密預算。

台灣《聯合報》報道，《國防報告書》記者會昨由國防部發言人孫立方少將主持，國防部次長房茂宏中將等十餘名將領列席。這次是第17次公布《國防報告書》，也是去年大陸解放軍圍台軍演及俄烏戰爭後的首份報告書。

指福建號「重大海上威脅」

相對2021年版，今次的報告書涉及解放軍對台威脅頁數大幅增加，從10頁增至19頁，內容將解放軍「各型導彈打擊範圍示意圖」，以及福建惠安、龍田、漳州等沿海機場擴建及各軍種發展狀况納入。同時刊載美軍西太平洋基地部署的示意圖，並羅列中、美、朝鮮、澳洲、日本、韓國的導彈預估射程。

報告書特別用卡通圖示納入預計2025年服役的大陸航母「福建號」，並簡介其性能。國防部情次室助理次長黃文啓表示，福建號是大陸第一艘平板式的航母，代表解放軍進入準備走向遠洋的規劃，「這是我們未來必須積極應對的，一個重大的海上威脅」。

建「機動、小型、AI」防禦系統

「分散式指管」增裝備存活率

風傳媒報道，報告書內的軍事戰略分為防衛固守、重層嚇阻、縱深防衛3部分。在縱深防衛部分，台軍作戰全程藉高度機動，疏散，隱蔽，複式備援與「分散式指管」，確保指管監偵能量及戰力完整，運用避其鋒、擊其弱的不對稱作戰思維，「一旦敵進犯徵候明確，先制打擊敵犯台部隊作戰集結能量及關鍵節點，以破壞敵作戰節奏，遲滯行動進程」，另結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間。

報告書指出，為彌補本島地理防衛縱深不足，台軍在既有的濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲「機動、小型、人攜式及人工智能（AI）」武器裝備及無人機暨其防禦系統，期快速提升嚇阻敵侵略的不對稱關鍵戰力，並搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力。

此次「分散式指管（指揮與管理）」屬新增項目，國防部戰略規劃司建軍規劃處長熊勝榮少將指出，「分散式指管」或稱「去中心化指管」，是考量俄烏戰爭中，通訊、指管系統很多都被「打掉」，因此台軍要強化武器裝備在戰場上的存活率，以及靈活指揮與擊殺鏈。

為應對大陸，熊勝榮也透露武器採購項目另有機密預算品項，例如對美採購「攻擊型無人載具」，目前還在軍購程序中，細節不便說明。

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