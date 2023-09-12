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帶貨嗆嫌貴網民不努力 淘寶一哥被轟忘本道歉

【明報專訊】在網絡直播帶貨被稱為「淘寶一哥」的李佳琦，前日在直播間遭網民質問「賣的眉筆愈來愈貴」後，回擊「不要睜着眼睛亂說」，並指摘網民「買不起是因為你不夠努力」，此言一出引發批評如潮並登上微博熱搜。李佳琦微博粉絲迅速減少60多萬。有網民批評，「掙着普通人的錢，到頭來卻嘲諷普通人貧窮」。李佳琦昨凌晨在微博發文道歉。

「澎湃新聞」報道，李佳琦前天在直播中介紹79人民幣一支的花西子眉筆時，看到有網民留言「愈來愈貴」了，他反問：「哪裏貴了？這麽多年都是這個價格，不要睜着眼睛亂說，國貨品牌很難的……哪裏貴了？」他隨後又說，「有的時候找找自己原因，這麽多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

網民不買帳 紛訴勤上班

李佳琦的言論隨即引起公憤。事件發酵後，李佳琦在微博發文為自己在直播間的爭議言論致歉。李佳琦表示，一路走來，自己知道大家的信任才是直播間最重要的基礎，也希望一直保持最好的狀態陪伴大家，自己會認真傾聽大家的建議，用心服務好所有消費者，「再次說聲對不起，誠懇接受大家的批評」。

李佳琦雖為其言論道歉，但網民並不買帳。在李佳琦道歉微博發布後，帖子下面評論瞬間被網民攻佔，有網民表示，「連上了14天班，還要面對接着的5個工作日的時候刷到了你這個視頻，你知道我有多崩潰和失望嗎？就在前幾天我還和朋友說你是我最喜歡的公眾人物」。「工資一直都沒有超過5千，每天早8晚6沒有加班費，還不允許有第二產業，晚上打輸液瓶，白天上班，是我工作不努力嗎？」

登微博熱搜 粉絲減60萬

許多網民告誡李佳琦「不要忘記來時路」，常說最討厭「櫃姐」向顧客擺臉色的他，如今卻成了曾經自己最討厭的人。點讚最高的評論說道，「你掙着普通人的錢，到頭來嘲諷普通人貧窮。」「李佳琦道歉」昨衝上熱搜榜成熱門話題，其微博粉絲迅速減少60多萬。

對於李佳琦不當言論造成的爭議，花西子客服工作人員昨回應稱，此事已經記錄，會有專門的部門調查，針對網上流傳的80%佣金問題，客服表示暫不清楚。

相關字詞﹕道歉 直播帶貨 淘寶

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