訪滬科學園區 委總統：期待兩國更多務實合作

應中方邀請，馬杜羅9月8日至14日國事訪問中國。新華社昨報道，馬杜羅稱讚中國是世界範圍內高科技領域發展的先鋒。他在一次會見中說，「中國聚集着大量先進醫療設備和人才，而委內瑞拉也將優先發展科技產業，兩國合作前景廣闊。」

屢訪中國的馬杜羅將自己視為中國經濟社會發展的見證者。「我從小對中國有着特殊的情結。多年來委內瑞拉與中國建立了政治互信的友好合作關係。期待以明年委中兩國建交50周年為契機使兩國關係邁上新台階。」

將在滬設商務辦事處

馬杜羅認為，上海與委內瑞拉有着非常巨大的合作潛力。「委內瑞拉即將在上海開設商務辦事處，我希望在不久的將來委內瑞拉的卡拉波波州能與上海建立友好城市關係。」他進一步指出，卡拉波波州已經擁有良好的工業發展基礎和完善的碼頭基建，有條件和上海產生良性的合作關係。

馬杜羅表示，委內瑞拉企業將積極參加今年在上海舉辦的第六屆中國國際進口博覽會。他同時也歡迎中國遊客赴委旅遊。馬杜羅是在結束對深圳訪問之後於9日晚抵達上海。10日晚，馬杜羅從上海飛往濟南，繼續訪問中國。