李強晤拜登 稱中國發展對美是機遇

「美國之音」報道，在時隔10個月的溝通間隔後，拜登仍打算與中國國家主席習近平會面，同時表示他已在新德里會見李強。這場會談是自從去年拜登和習近平在印尼峇里島二十國集團峰會期間會談以來，中美兩國近10個月以來的最高層級會談。

談到與李強的會面時，拜登表示，他們談到了穩定並確保發展中國家能夠實現變革等問題。

據日本放送協會（NHK）報道，針對因經濟增長受困，中國大陸領導層或將做出抉擇，趁國力充足時，武力統一台灣。拜登認為不會發生這種事並表示，「中國目前面臨棘手的經濟問題，但我不認為這會引發中國入侵台灣」。

拜登：棘手經濟不致中國侵台

外交部發言人毛寧昨在例行記者會上證實，李強出席二十國集團領導人峰會期間，在會場同與會的美國總統拜登等多國領導人作了簡短交流。

毛寧表示，李強向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰。中美兩國應加強交流，拜登則表示，美方希望中國經濟不斷增長，不會阻止中國經濟的發展。記者會上，就針對拜登涉台言論，毛寧強調台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事情，要由中國人來決定，不容任何外部干涉。

學者：大陸若攻台難速戰速決

另據中央社報道，國際政治學者米爾斯海默（John Mearsheimer）昨在台北舉辦的「香格里拉高峰會─台北」表示，中國大陸若攻台，很難速戰速決，不過在政治層面的考量因素更為重要，「因為戰爭是政治最終手段」。米爾斯海默說，很難評估中國大陸何時發起攻擊，但根據其經驗認知，若能避免例如台灣宣布獨立等宣示，如此一來可避免激怒大陸，就能創造條件溝通，維持「很棒的現狀」。