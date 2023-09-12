京：美金援成僑領 梁成運任諜30年 藉僑團活動刺探中國駐美機構 設色情圈套策反

據國家安全部微信公眾號披露，梁成運1945年出生於香港，1983年赴美國某中部城市經營餐廳。1986年，美國間諜情報機關人員多次約談梁成運，向其出示證件，表明身分，要求梁成運與其合作。1989年，美間諜情報機關與梁成運正式簽訂「合作協議」，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1000美元，並根據業績發放獎金。同年，梁成運加入美國籍。

虛構履歷打造「人設」

國安部微信公眾號的文章稱，為了包裝梁成運在美國的社會形象，美方挖空心思為其打造「人設」，虛構其英國大學、聯合國官員、越南參戰等履歷，還要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價。美方還通過資金支持，指揮他通過捐款等方式擔任了多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長，以提升梁成運在華僑中的影響力。為了擴大梁成運在中國的知名度，美方指揮其赴中國開展慈善捐款，設法打造「愛國慈善家」的「假面具」。

美設酒店監控 梁帶人入局

文章指出，在偽裝「加持」下，梁成運通過餐敘、拜節、組織僑團活動等方式，貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，監視在美華人華僑，並通過專用手機和電子郵件，隨時向美間諜情報機關報告。梁成運若獲悉中國人員赴美開展公務情况，就會向美間諜情報機關報告，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反中方人員。他還充當美間諜情報機關誘餌，協助開展釣魚執法。美方要求梁成運到指定地點與目標人員見面，誘使對方從事敏感物項交易，拼湊「證據」，炮製所謂「中國間諜案」。

美指揮梁疫下潛華蒐情報

在數名美國間諜的指揮下，梁成運為美間諜情報機關蒐集大量涉華情報。美間諜情報機關總部負責人授予他「功勳獎牌」。後於2020年，新冠疫情爆發，美間諜情報機關急於獲取中國情報，指揮梁成運潛入中國，並為他制定了周詳的入境行動方案。2020年年底，梁成運使用多本身分證件經香港中轉抵達內地，按照美間諜情報機關授意，頻繁參加各種社會活動，廣泛接觸中國各界人士，刺探蒐集情報。

此前，梁成運因涉嫌從事間諜活動，被江蘇省蘇州市國家安全局於2021年4月15日扣查。今年5月15日，江蘇省蘇州市中級法院以間諜罪判處梁成運無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人財產50萬人民幣。

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