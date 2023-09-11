全球科學家理想之城 滬深前五港排13

新華社報道，習近平指出，科技創新是人類共同應對風險挑戰、促進和平發展的重要力量。中國將堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷加大高水平對外開放力度，持續以更開放的思維和舉措推進國際科技交流合作，建設具全球競爭力的開放創新生態，同各國攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

《解放日報》報道，由科技部和上海市政府共同主辦的浦江創新論壇創設於2008年，以全球視野謀劃和推動創新。本屆浦江創新論壇主題為「開放的創新生態：創新與全球鏈接」。

論壇上發布《2023理想之城——邁向教育、科技與人才高度發展的全球城市》報告，報告由上海市科學學研究所編撰，相關問卷調查由施普林格·自然集團完成，共回收有效問卷837份。問卷調查覆蓋的20座城市包括：北京、上海、深圳、香港、東京、首爾、新加坡、孟買、特拉維夫（包含雅法）、紐約、波士頓、三藩市、洛杉磯、西雅圖、多倫多、倫敦、巴黎、柏林、莫斯科、悉尼。

問卷調查了全球主要城市中的一線科學家對這20座城市的教育、科技、人才發展情况評價和滿意度，總結出科學家心目中最適合從事科技創新工作、培育相關人才的「理想之城」。在受訪者看來，「理想之城」應在培育、聚集和支持優秀人才，引領科技顛覆式創新，帶動經濟社會發展等方面發揮重要作用。

亞洲吸引力超歐美 京列第六

通過統計分析科學家的評價，結果顯示：新加坡、深圳、波士頓、上海、紐約在20座科創中心城市中排名前五，北京位居第六，香港排名13。值得注意的是，北京、上海、深圳、新加坡等亞洲城市對全球科學家的吸引力，總體上已超越歐美城市，在一定程度上體現了世界科技人才中心從歐美向亞洲轉移的趨勢。