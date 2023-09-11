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穩居塔國第一貿易伙伴 習：中國中亞大有可為

【明報專訊】剛剛過去的9月7日，被視為中國提出「一帶一路」倡議的發端10周年。2013年9月7日，訪問哈薩克的國家主席習近平在納扎爾巴耶夫大學演講時說，為了使歐亞各國經濟聯繫更緊密、相互合作更深入、發展空間更廣闊，「我們可以用創新的合作模式，共同建設『絲綢之路經濟帶』」。

習近平並就其設想，提出了加強政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通的具體合作方向，也就是後來經過微調的「五通」合作。緊隨其後的10月3日，習近平在印尼國會演講提出，中國願同東盟國家加強海上合作，共同建設「21世紀海上絲綢之路」。由此形成「一帶一路」戰略合作倡議。

中亞國家是「絲綢之路經濟帶」發軔地和西出首站，塔吉克則是最早一批公開支持「一帶一路」倡議的國家。歷史上，塔吉克就在絲綢之路上，目前在杜尚別以西約25公里處留存有吉薩爾城堡，漢代張騫出使西域從大宛回國時曾路過此地，唐僧玄奘西行也曾記錄借路經過。

帶路倡議最早公開支持國

塔吉克面積14.31萬平方公里，逾九成是山地和高原，人口約1000萬。首都杜尚別坐落在亞歐大陸的最深處，這裏距最近的海洋有1600多公里。

1991年9月塔吉克獨立，年底蘇聯解體後，次年1月與中國正式建交，兩國關係逐漸密切。塔吉克議會2011年批准了塔中邊界協定，根據協定，塔吉克退還中國約1000平方公里的土地，也換來中國大量投資。

相關情况在中國與中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克）交往中類似。10年來，中國落力在中亞國家推進重大項目（見表），官方形容「中國中亞立體化的互聯互通格局已然形成」；中國也已連續多年位居中亞國家第一大或主要貿易伙伴，2022年雙方貿易額突破700億美元，創歷史新高。

前天（9日），福建廈門舉行第10屆中國中亞合作論壇，習近平致賀信指出，中國中亞峰會成功舉行，中國同中亞國家關係邁入新時代；新形勢下，中國中亞合作大有可為，也必將大有作為。

專家：莫斯科鬆綁 聯合抗美

今年5月首屆中國中亞峰會召開，外界認為顯示俄羅斯在中亞這個傳統勢力範圍的影響力下降。中國地緣政治學專家倪樂雄對本報指出，中亞五國是中俄「後花園」，但更是俄羅斯「乾兒子」，以往中亞和中國發展經濟，俄都要不高興，遑論搞政治軍事合作。不過目前中俄要聯手對抗美國，俄烏戰爭也未停止，莫斯科只好放鬆控制。

塔屬波斯語系成異類

中塔因新疆關係更密

倪樂雄提到，塔吉克與其他4國有些不同。蘇聯解體後，土耳其在中亞推行「泛突厥主義」時，與其他屬於突厥語系的4國對比，波斯語系的塔吉克變成「異類」，受土耳其排斥。

此前，基於新疆也受「泛突厥主義」影響，中國與塔吉克的關係因而更好。在杜尚別的華商也提到，塔吉克人對華人很友好，經常會主動幫助華人，甚至不講報酬。

相關字詞﹕中亞峰會 中亞國家 習近平 一帶一路

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