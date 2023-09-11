承包習訪團餐飲 幾天幾夜未眠

目前在Google 上，任建永的餐廳評分有4.1星，只有十幾張桌，相比一些豪華的大型中餐館來說，似乎有些「寒酸」。不過基於經營日久，也因順利完成任務，任建永得到中國使館信任。

2018年10月，時任國務院總理李克强訪問塔吉克，以及習近平2019年6月第二次訪塔國，也都是任建永的餐館承包訪團伙食，他記得李克强那次訪團，使館共外判給他7頓飯。他手機裏還保存着國家主席、總理分別和參與接待人員的大合影。

未當「御廚」 笑言政治壓力大

承包中國政府訪團、中國駐塔吉克使館的部分餐飲供應，算是一項不錯的收入來源，但其間除了勞力付出，任建永笑言，「政治任務」壓力極大。他解釋說，領導人訪團飲食出不得半點差錯，全部材料採購都要有單據來源可查，餐廳負責人和廚師要查三代。任建永的幾名廚師是中國內地人，本地人都是日薪散工，只負責做助手，不參與製作菜式。當然，任建永沒有機會成為「御廚」，習近平的餐飲由隨團的幾名北京釣魚台國賓館廚師親自負責。

不時無據收稅

「隨意開價也可還價」

近年愈來愈多中國人前往塔吉克投資，不過，在當地經商也有不少難處，稅務等政府部門會不時來收稅，而且沒有什麼依據，隨意開價，但也可還價。

一名華商曾透露，在當地經商要找本地人合伙，如果合伙人仗義、懂與政府打交道，實際上稅務人員很好對付，上一次他就只給了對方索取價碼的一成。任建永也提到，塔吉克人民非常友善，容易滿足，沒什麼壞心眼。