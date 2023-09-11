明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

承包習訪團餐飲 幾天幾夜未眠

【明報專訊】「習主席來杜尚別，訪問團的伙食都是我負責。」任建永餐館所在酒店專門接待外賓，他憶述2014年習近平初次訪問塔吉克時，訪問團150人加上中國駐塔使館等工作人員，共200餘人的三餐全由其餐廳承包，「幾天幾夜幾乎都沒睡覺，不斷切菜備料，累了就在餐館裏睡一會，前後製作了10頓飯」。

目前在Google 上，任建永的餐廳評分有4.1星，只有十幾張桌，相比一些豪華的大型中餐館來說，似乎有些「寒酸」。不過基於經營日久，也因順利完成任務，任建永得到中國使館信任。

2018年10月，時任國務院總理李克强訪問塔吉克，以及習近平2019年6月第二次訪塔國，也都是任建永的餐館承包訪團伙食，他記得李克强那次訪團，使館共外判給他7頓飯。他手機裏還保存着國家主席、總理分別和參與接待人員的大合影。

未當「御廚」 笑言政治壓力大

承包中國政府訪團、中國駐塔吉克使館的部分餐飲供應，算是一項不錯的收入來源，但其間除了勞力付出，任建永笑言，「政治任務」壓力極大。他解釋說，領導人訪團飲食出不得半點差錯，全部材料採購都要有單據來源可查，餐廳負責人和廚師要查三代。任建永的幾名廚師是中國內地人，本地人都是日薪散工，只負責做助手，不參與製作菜式。當然，任建永沒有機會成為「御廚」，習近平的餐飲由隨團的幾名北京釣魚台國賓館廚師親自負責。

不時無據收稅

「隨意開價也可還價」

近年愈來愈多中國人前往塔吉克投資，不過，在當地經商也有不少難處，稅務等政府部門會不時來收稅，而且沒有什麼依據，隨意開價，但也可還價。

一名華商曾透露，在當地經商要找本地人合伙，如果合伙人仗義、懂與政府打交道，實際上稅務人員很好對付，上一次他就只給了對方索取價碼的一成。任建永也提到，塔吉克人民非常友善，容易滿足，沒什麼壞心眼。

相關字詞﹕塔吉克 習近平 一帶一路

上 / 下一篇新聞