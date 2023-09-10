馬杜羅訪深 借鑑改革開放經驗

深書記：願深化與委合作

正值深圳暴雨，據網易視頻，馬杜羅前天在雨中乘專機抵深，外交部部長助理華春瑩在機場撐傘迎接。《深圳特區報》引述孟凡利表示，深圳正加快打造更具全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市，願進一步深化與委內瑞拉地方政府、企業和各方面友好交流合作，為兩國關係發展作出地方城市的貢獻。馬杜羅說，委內瑞拉與廣東有深厚淵源，與深圳有廣闊合作前景；此訪首站來到深圳，感受到在中國共產黨帶領下中國人民取得的巨大發展成就，希望更多借鑑中國改革開放和經濟特區建設的成功經驗，進一步拓展各領域務實合作。

這是馬杜羅時隔5年訪華，訪問當天才對外宣布，在深圳行程亦無公開畫面。他行前接受新華社專訪表示，2015年至今，委內瑞拉遭到美國及其盟友非法且不道德的單邊制裁，經濟、製造業和民生受到巨大打擊，衷心感謝中國給予的堅定支持。「在構建這個新世界的力量中，中國一直走在前列，委內瑞拉願與中國一起推動構建人類命運共同體，讓世界各國人民能夠真正走上和平、發展與合作的道路。」

彭博：大選前尋京經濟援助

通脹嚴重的委內瑞拉將於明年舉行大選，預計馬杜羅尋求第三個總統任期。彭博社指，馬杜羅此行冀於大選前向北京尋求經濟援助。委內瑞拉副總統羅德里格斯和石油部長上周提前率團抵達上海，並已與中國國家副主席韓正、外長王毅分別會見。據知情人士透露，羅德里格斯討論中國與委國營企業合資的可能。馬杜羅政府想借助該國龐大的石油資源，籌集更多資金。