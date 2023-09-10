訪被美制裁哈工程 習勉鑄國之重器 東北振興座談會 促加大研發掌握關鍵技術

【明報專訊】國家主席習近平近日在黑龍江考察，官媒昨（9日）披露他考察了被美國列入制裁名單、著名軍工院校哈爾濱工程大學（簡稱哈工程），勉勵學生傳承發揚「哈軍工」（哈工程前身解放軍軍事工程學院）精神，為強國強軍鑄國之重器。習近平在哈爾濱主持召開推動東北全面振興座談會時特別強調科技創新，要求加大研發投入，掌握更多關鍵核心技術。
習近平9月6日至8日到大興安嶺、哈爾濱等地調研。央視昨報道，習近平在7日上午到訪「國防七子」高校之一的哈爾濱工程大學，他參觀了「哈軍工紀念館」，走進水動力實驗室，了解學校發展歷程和為中國國防科技事業作出的貢獻，察看教學科研成果展示。
哈工程校長姚郁表示，校方給習近平介紹了整個水下無人裝備的發展，以及最新技術。現場畫面可見，哈工程展示有「悟空」深潛器、水下機械人、仿生機械魚等裝備和實驗室，其中「悟空」全海深AUV（無纜水下機器人）2021年曾在馬里亞納海溝深淵下潛10896米深度破紀錄。
姚郁稱，習近平在參觀紀念館期間，於「哈軍工為『兩彈一星』服務」展區駐足良久，觀看「哈軍工」校友介紹。「兩彈一星」是指核彈、導彈和人造衛星，哈軍工當年成立了內地第一個導彈專業、導彈工程系。
哈軍工是中共建國後第一間綜合性高等軍事工程院校，1953年由毛澤東指導創建。1970年，以海軍工程系為主體，組建哈爾濱船舶工程學院。1994年，更名為哈爾濱工程大學。
稱要發揚哈軍工優良傳統
習近平在考察時亦特別提到哈軍工。他稱，哈工程要發揚哈軍工優良傳統，緊貼強國強軍需要，為建設教育強國、科技強國、人才強國再立新功。「青年學子要樹牢科技報國志，勇攀科學高峰，在推進強國建設、民族復興偉業中綻放青春光彩。」
在7日下午，習近平主持召開推動東北全面振興座談會。他提到，推動東北全面振興，根基在實體經濟，關鍵在科技創新，方向是產業升級。要牢牢扭住自主創新這個 「牛鼻子」，加快傳統製造業數字化、網絡化、智能化改造；主動對接國家戰略需求，整合和優化科教創新資源，加大研發投入，掌握更多關鍵核心技術。
促深化國企改革 引導民營經濟
習近平還要求繼續深化國有企業改革，實施國有企業振興專項行動，提高國有企業核心競爭力；他同時強調，支持、鼓勵、引導民營經濟健康發展，實施更多面向中小企業的普惠性政策，形成多種所有制企業共同發展的良好局面。
就在8日，國家發改委通過統一的向民間資本推介項目平台，集中發布了4894個重點項目，總投資約5.27萬億元人民幣，積極吸引民間資本參與，進一步激發民間投資活力。項目以城建、農業、旅遊等項目數量較多。
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