訪被美制裁哈工程 習勉鑄國之重器 東北振興座談會 促加大研發掌握關鍵技術

習近平9月6日至8日到大興安嶺、哈爾濱等地調研。央視昨報道，習近平在7日上午到訪「國防七子」高校之一的哈爾濱工程大學，他參觀了「哈軍工紀念館」，走進水動力實驗室，了解學校發展歷程和為中國國防科技事業作出的貢獻，察看教學科研成果展示。

哈工程校長姚郁表示，校方給習近平介紹了整個水下無人裝備的發展，以及最新技術。現場畫面可見，哈工程展示有「悟空」深潛器、水下機械人、仿生機械魚等裝備和實驗室，其中「悟空」全海深AUV（無纜水下機器人）2021年曾在馬里亞納海溝深淵下潛10896米深度破紀錄。

姚郁稱，習近平在參觀紀念館期間，於「哈軍工為『兩彈一星』服務」展區駐足良久，觀看「哈軍工」校友介紹。「兩彈一星」是指核彈、導彈和人造衛星，哈軍工當年成立了內地第一個導彈專業、導彈工程系。

哈軍工是中共建國後第一間綜合性高等軍事工程院校，1953年由毛澤東指導創建。1970年，以海軍工程系為主體，組建哈爾濱船舶工程學院。1994年，更名為哈爾濱工程大學。

稱要發揚哈軍工優良傳統

習近平在考察時亦特別提到哈軍工。他稱，哈工程要發揚哈軍工優良傳統，緊貼強國強軍需要，為建設教育強國、科技強國、人才強國再立新功。「青年學子要樹牢科技報國志，勇攀科學高峰，在推進強國建設、民族復興偉業中綻放青春光彩。」

在7日下午，習近平主持召開推動東北全面振興座談會。他提到，推動東北全面振興，根基在實體經濟，關鍵在科技創新，方向是產業升級。要牢牢扭住自主創新這個 「牛鼻子」，加快傳統製造業數字化、網絡化、智能化改造；主動對接國家戰略需求，整合和優化科教創新資源，加大研發投入，掌握更多關鍵核心技術。

促深化國企改革 引導民營經濟

習近平還要求繼續深化國有企業改革，實施國有企業振興專項行動，提高國有企業核心競爭力；他同時強調，支持、鼓勵、引導民營經濟健康發展，實施更多面向中小企業的普惠性政策，形成多種所有制企業共同發展的良好局面。

就在8日，國家發改委通過統一的向民間資本推介項目平台，集中發布了4894個重點項目，總投資約5.27萬億元人民幣，積極吸引民間資本參與，進一步激發民間投資活力。項目以城建、農業、旅遊等項目數量較多。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676