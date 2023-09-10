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綠營施政遭抨失能 兩岸路線蔡規賴隨 執政包袱響魔咒 謀避應驗待考驗

【明報專訊】民進黨執掌台灣已7年有餘，日益加重的執政包袱，成為民進黨總統參選人賴清德的最大絆腳石。綠營能否破除自1996年台灣實行普選總統以來的政黨輪替「8年魔咒」，除了宣傳政綱吸引選民，包括在改善民生及發展經濟、維繫兩岸和平等諸多島內議題中，證明民進黨是最好的選擇；在面對國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲及無黨籍獨立參選人郭台銘的挑戰，要建立強大動員造勢能力亦需更大投入。賴清德如何把無法切割的執政包袱減重，避免非綠陣營「下架民進黨」口號成真，是接下來4個月的台選看點之一。

自我肯定政績 蔡：賴是總統接班人

民進黨主席賴清德於今年4月被正式提名為民進黨2024總統參選人。而隨着自各政黨總統參選人出爐，台灣政壇「後蔡英文時代」也揭開序幕。

代表民進黨執政進入第8個年頭，蔡英文於5月20日在總統府內主持「執政7年」記者會並發表演講。對於7年來的政績，蔡英文羅列了如防衛自主不是夢、經濟在疫情中逆勢突圍、綠能超越了核電，致力於台海和平等等。

綠營的這些自我肯定，台灣民眾並未全盤接受。去年底的九合一地方選舉，民進黨丟掉半壁江山。蔡英文因此辭去民進黨黨主席。

蔡英文宣稱，賴清德是適當的總統接班人。被提名參選總統當天，賴清德說，他將要創造更多的就業機會，讓處處皆能安居，人人皆可樂業。

7月16日，賴清德遭遇成為參選人後的首輪挑戰。當天，由前立委黃國昌及網紅館長陳之漢發起「7‧16上凱道」表達公民訴求，爭取落實居住正義。黃國昌表示，號召這場集會活動是要展現對政府的怒火；蔡政府多年來做了許多承諾及開支票，但遺憾是近幾年人民看到的是橫行權貴。

這是執政包袱的反映。民進黨立委鍾佳濱說，選民的不滿是一點一滴累積而成，政策雖然照顧到了多數人，卻總有少數人認為受到影響，選民只會記得哪些政策沒有被照顧到，積累下來便相當可觀，執政包袱日益加重。

賴三面受敵：維繫台海和平成疑

對於2024年大選，賴清德說，這並非所謂「戰爭與和平」，而是「民主與獨裁」的選擇。兩岸關係，是台灣總統直選後不可迴避的話題。對此，賴清德以投書外媒及接受外媒採訪等方式，闡釋他的主張。

自從政以來，賴清德一向被認為且自稱是台獨分子。不過，成為總統參選人後，賴清德的兩岸主張被認為是「蔡英文2.0」。蔡在自我評價時，表示從其執政以來，致力台海的和平穩定。事實是，自不承認兩岸同屬於一個中國後，大陸表示，和平穩定的基礎已遭到動搖。

承接蔡英文兩岸路線，等於承接另一個包袱。

今年8月賴清德訪問巴拉圭自美國過境，解放軍隨即舉行軍演警告。大陸國台辦點名批評賴清德公然散布「台獨」言論，恬不知恥；指賴所標榜的所謂「和平」論調完全是謊言，只會給台灣帶來兵兇戰危。

其他參選人也對賴清德發起圍攻。侯友宜承諾，認可「九二共識」，當選後將延續前總統馬英九提倡的「不統、不獨、不武」。 郭台銘則投書《華盛頓郵報》，批評賴放棄「一中各表」，加劇台海戰爭風險，他並呼籲台灣立即恢復與大陸對話。柯文哲說，民進黨現在有兩大神主牌「台獨與反核」，而賴清德比較像宗教家，有不能改的東西。

在野抨綠「五缺」「六失」「七缺」

對於「台獨與反核」，賴清德其實已悄然改變。除淡化其「台獨」色彩，在反核立場上，針對核三廠2025年運轉年限將屆，賴清德表示， 面對兩岸情勢牽動台灣能源問題，相關部門正規劃讓停機的機組維持緊急使用效能，以備不時之需。

綠營執政7年多來，除了反核導致缺電，在野黨及不少民眾均抨擊蔡政府施政失能，導致台灣出現「七缺」、「五缺」危機。

國民黨主席朱立倫批評，綠營掌權，讓台灣陷入「七缺」危機，即缺蛋、缺藥、缺水、缺電、缺工、缺人才，民進黨更缺乏與台灣人民站在一起的心。柯文哲則指出，台灣有缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的「五缺」問題。

在年初爆發的「缺蛋危機」中，郭台銘在facebook稱，台灣長期面臨「五缺六失」困境，分別是缺水、缺電、缺工、缺地和缺人才「五缺」；以及政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落、台灣失去總體目標「六失」。

對於民眾及在野黨拋來的這些執政包袱，賴清德回應，很多市政、很多成果，其實大家只要願意的話都可以看的出來，但民進黨會繼續努力。

對於經濟發展，蔡英文認為，政府8年來預算年年增長，原因在於，台灣的總體經濟規模變得更大了，整體實力變得更強了。

國民黨台北市議員李彥秀對此反擊稱，每當把民進黨、蔡英文與賴清德的談話放在一起對比，總讓人感覺置身「平行宇宙」。人民只希望「兩岸和平、經濟繁榮、社會正義」，政府回應卻是「體感戰爭、體感貧窮、體感貪腐」的「三體共構」。

若當選，大陸或終止ECFA？

除了民生問題導致民怨紛起，大陸可能中止在國民黨馬英九執政時期，於2010年6月簽訂的《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），也讓台灣各界憂心忡忡。

陸委會前主委林祖嘉接受Yahoo TV《風向台灣》採訪認為，如果賴清德當選，不排除大陸會宣布終止ECFA。前立委郭正亮也認為，ECFA會不會真的處理，取決於2024誰當選總統。

自台灣總統直選以來，藍綠陣營至今無法突破執政8年即政黨輪替的魔咒。決定何人登上總統寶座的，也並非深藍陣營或深綠陣營，而是在兩營間搖擺的中間選民。

繼續在各種版本民調中保持領先的賴清德，近期有下滑趨勢。儘管如此，民進黨發言人張志豪說，賴清德會在蔡英文打下的政績基礎上，陸續提出「國家希望工程」政見，用穩健的步伐持續向人民展示「我們是最好的選項」。

明報中國組 【系列一】

（台選觀察．內外因素）

相關字詞﹕台選觀察 九二共識 兩岸關係 台灣大選 賴清德 民進黨

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