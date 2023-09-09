北京聞風：G20峰會開幕 中方籲團結合作 ／文：鍾鳴九

北京學者表示，當前，世界經濟下行壓力加大，地緣政治緊張局勢加劇，可持續發展困難增多。在此背景下，李強出席東亞合作領導人系列會議並對印尼進行正式訪問，重申加強合作和對話，建議「進一步凝聚合作共識」，提出「堅持求同存異、求同化異」，指出「國家之間出現分歧與爭端，關鍵是要正視問題、消除誤解、管控分歧」。中方的主張既為構建更為緊密的中國－東盟命運共同體提供強勁動能，也為亞太和平穩定、持續發展注入更多確定性。

美國西方「去風險」惹巨大風險

對於本次G20峰會，中國外交部發言人毛寧日前介紹，李強總理此次與會，將「推動G20加強團結合作，攜手應對全球經濟和發展挑戰」。

外交學院副院長高飛表示，無論是東盟還是G20，中方都着眼於強調各國團結合作，這是因為當前世界上的諸多問題，有天災，也有人禍。

高飛說，加強宏觀經濟協調，促進地區共同發展，各國已形成共識。然而，今天全球經濟面臨着非常重大的挑戰，特別是美西方推動產業鏈、供應鏈的重組，這種所謂的「去風險」，實際上給深度交融的全球經濟帶來巨大風險。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員李天國說，當前全球經濟增長速度放緩，如果想提振全球經濟，需要各國共同合作應對，而無法僅靠少數國家的努力來實現。促進全球貿易，需要有良好的自由貿易的秩序，需要全球各國共同推動開放的區域主義，為全球經濟複蘇創造有利環境。

習近平不出席G20屬正常安排

值得一提的是，G20是國際經濟合作主要論壇，中方歷來高度重視並積極參與相關活動。關於李強出席今年G20峰會，一些聲音稱不理解中方用意。北京消息人士表示，國務院總理李強代表中方出席G20峰會是很正常的安排。2022年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，美國總統拜登沒有出席，由副總統賀錦麗代表，這一事實反映出許多國家元首都不可能參加所有國際會議，這是常有的事情，沒有必要過多解讀。

文：鍾鳴九