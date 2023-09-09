美查華為晶片 中方：制裁增自立自強

再「突襲」出新機 未公布晶片配置

據彭博社周五報道，美國商務部在聲明中指，正努力獲取更多有關華為新機所使用的7納米晶片的特性和組成信息，強調會毫不猶豫地採取行動保護國家安全。發言人稱，對華出口管制，只是美國應對中國帶來的國家安全威脅的一個工具；自2019年以來實施的限制措施「已經將華為擊倒，迫使其重塑自我」，中國政府為此付出了巨大代價。

深圳粉絲雨中排隊買新機

中國外交部昨首度就華為晶片事件發聲，發言人毛寧強調中方一貫反對將經貿科技問題政治化，反對濫用和泛化國家安全概念。

她說，美國濫用國家力量無理打壓中國企業，違反自由貿易原則和國際經貿規則，擾亂全球產供鏈穩定，損人不利己。資深媒體人胡錫進昨分析，華為已經找到突破美國制裁的辦法，說明美國制裁體系存在根本的漏洞。

華為昨上架新手機Mate 60 Pro+、Mate X5，首批預售上線後「秒光」，微博「華為王炸」話題閱讀量近6億。在深圳萬象天地和上海南京東路的華為全球旗艦店，昨排起預訂長龍。儘管深圳凌晨暴雨破紀錄，門店依然有數百人排隊，網民稱要排隊兩三個小時，有工作人員準備了炸雞等小吃予排隊的顧客。

華為Mate 60 Pro+ 是全球首款搭載雙星衛星通信的手機，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息，不過內媒引述專家稱手機衛星通信套餐資費高、辦理麻煩，對普通用戶來說是「擺設」；Mate X5是橫向內折型手機。華為未公布新機晶片配置，市場判斷仍是麒麟9000s晶片。