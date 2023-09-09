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極端暴雨肆虐珠三角 深圳連創7極值 水庫屢增泄洪量 羅湖火車站入水百人滯留 全區停工

【明報專訊】廣東珠三角多市前晚昨晨連續不停極端特大暴雨，其中深圳市降雨量打破1952年有氣象紀錄以來7項歷史極值，全市低窪地區嚴重水浸，公共交通受阻，地鐵入水，深圳水庫連番提升泄洪量，羅湖、福田受災嚴重，昨日白天仍有多處水浸未退，當局宣布中小學及幼稚園停課，蓮塘口岸、文錦渡口岸因水浸暫停通關服務，羅湖火車站地下被淹一度滯留約百人。

深圳市氣象台通報，此次降雨打破2小時、3小時、6小時、12小時、24小時、48小時和72小時共7項最大滑動雨量（逐分鐘統計過去一段時間累計雨量）的歷史紀錄。其中，截至昨下午3時，最大72小時滑動雨量616.4毫米，出現在羅湖區小梧桐站。

學校停課 蓮塘文錦渡停通關

受暴雨影響，廣東深圳、珠海、江門昨日全市中小學及幼稚園停課，廣州、佛山、東莞亦局部停課。深圳羅湖昨日全區停工，呼籲民眾非必要不外出。廣深城際鐵路、深圳地鐵部分線路停運。全省多條省國道及高速公路實施管制。深圳機場昨日部分航班延誤，廣州白雲機場也小面積取消航班。

深圳市口岸辦公室表示，受暴雨影響，蓮塘口岸、文錦渡口岸地下設備間水浸，部分設施設備受損。經深港兩地協商，昨日暫停該兩個口岸的通關服務。

羅湖火車站昨晨有大量雨水湧入，負一層被淹浸。車站人員表示，該站滯留百人左右，現場增設服務窗口，調用應急儲備物資1500份。至昨日下午，有網民稱車站已恢復正常。

深圳前晚9時許將羅湖區、福田區、龍華區和龍崗區的暴雨預警信號升級為最高的紅色，全市進入暴雨緊急防禦狀態，紅色預警昨日仍維持。廣東省防汛防旱防風總指揮部昨將防汛應急提升至Ⅱ級，全省有60個暴雨紅色預警。

內地社交平台上，網民紛紛分享暴雨肆虐深圳市的情况，一些港人深圳「旅遊勝地」也受暴雨影響，如羅湖國貿、東門步行街、華強北、龍崗中心城等地出現水浸，在龍崗區一商場內，雨水湧入電梯槽，猶如「水舞間」。多個地鐵站入口被洪水倒灌，階梯變瀑布。深圳水庫泄洪後，深圳河面幾乎漫出堤岸，也有人拍攝到水庫上游河溪洶湧而下。市區多條主要幹道水淹及腰，車輛大批死火。當局派出消防和武警人員到羅湖、福田的深圳河沿岸低窪地區疏散民眾。

廣東降雨再續兩日 北部亦受災

深圳市民政局昨宣布，如受暴雨影響導致基本生活暫時出現嚴重困難，不分戶籍，家庭或個人均可在3個月內就近前往街道辦事處申請急難型臨時救助。廣州也徹夜暴雨，隔日城區嚴重水浸，積水沒過汽車車窗，有橡皮艇出動救援。東莞遇強暴雨後，有隧道變河流，有車在水中自燃。

深圳市雨勢昨下午起減弱，但降雨仍將持續。廣東韶關南部、清遠、雲浮、粵西沿海和珠江三角洲中南部市縣昨日仍有大到暴雨，天氣預報顯示，廣東強降雨今明兩日還將持續。

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