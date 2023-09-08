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習赴黑龍江視察洪災耕地 慰問村民

【明報專訊】國家主席習近平昨日（7日）上午現身東北，到上月受到暴雨洪災影響的黑龍江尚志市探望災民，並查看水稻受災情况。習近平強調「我牽掛受災的地方」，在中國當人民群眾遇到困難，要發揮社會主義優越性，「一方有難，八方支援」。

央視新聞昨播出習近平視察黑龍江災情片段，他來到遭受洪澇災害的哈爾濱尚志市老街基鄉龍王廟村，走進農田察看水稻受災情况，聽取當地災後恢復重建工作介紹。習近平還沿着街道步行，察看兩旁受損房屋、基礎設施修復重建進展，並走進村民家中看望慰問，詳細了解村民受災和生活保障情况，希望大家堅定信心、戰勝困難，早日恢復正常生產生活秩序，「日子愈過愈紅火」。

習近平說：「我牽掛受災的地方。在咱們中國，人民群眾遇到困難，還是要發揮我們社會主義優越性，就是一方有難，八方支援，國家全力支持。希望救災重建工作圓滿順利。」

8月初，受颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，黑龍江尚志遭遇暴雨洪水，兩天內強降雨為1957年以來最大，超過百年一遇級別。作為農業大市，當地盛產水稻、大豆、玉米，糧食種植面積超320萬畝。龍王廟村超過一半耕地受災，145戶房屋水浸受損。

在華北、東北地區上月嚴重受災期間，國家最高層沒有前往勘災，而習近平又將缺席印度二十國集團（G20）峰會，一度引起輿論關注。

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