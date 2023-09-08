唐裝女遺址公園拍照 員工認作日服驅趕

前日開始在網上流傳的短片顯示，事發武漢盤龍城國家考古遺址公園，一名白衣工作人員說，「不要把日本人的裝扮帶到這裏」，幾名身穿疑似唐裝漢服的女子反駁稱：「我們沒有，我們這不是日本的裝扮。」其中一名女子還說：「中國人自己不認得自己的服裝。找個專業的人來看看。」

有網民撐人員「愛國心」 多斥不妥無知

幾名女事主在網上還原事發經過，表示非常認真地準備了一周「復原初唐群像」的拍攝創作，結果被管理方罵「不要搞這些日本的東西」。在她們解釋並取出手機講解後，該名物業人員離開了。但半小時後，管理人員又帶來兩名女工作人員對她們二次驅趕；在下午5時前第三次驅趕，對方解釋稱是博物館在挖文物。事主直指「挖文物你不閉館，太欺負人了」。

時值《治安管理處罰法》擬添加條款，「在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」可被拘留兼罰款，這次唐服事件引發內地網絡爭議。有網民支持工作人員「愛國心」，認為就算犯錯也是「一個愛國者所犯的錯誤」；還有一些人認為「應該驅趕」，因為該公園禁止商業拍攝。但更多網友留言指斥做法不妥，缺乏文化自信，對本國歷史文化不認識。

胡錫進籲恐日者多點中國人自信

資深媒體人胡錫進撰文評論稱，社會當下在如何對待日本元素的問題上搞得有點太緊張了，有人認為日本向中國搞文化滲透，「真是太高看已經連續衰落幾十年的日本了」。胡錫進表示，「我勸那些繼續『恐日』的人們，多一些現代中國人的自信吧。」

盤龍城國家考古遺址公園昨對「正觀新聞」表示，公園並未規定禁止穿日本服裝入內，已針對事件成立小組調查處理。