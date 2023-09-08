駐京周記：茅台咖啡與華為新機

朋友圈天天洗版

9月4日，茅台與瑞幸咖啡推出的聯名咖啡「醬香拿鐵」正式上架開賣，隨即遭受瘋狂追捧。最近每走進一家瑞幸，都可以看到為了購買醬香拿鐵而排起的長隊。小程序上幾乎全部顯示售罄，去店裏也要等系統上架。記者住處附近有不下10家瑞幸，但沒有一家顯示有貨。

前天到天津出差，發現許多人手上拎着醬香拿鐵的袋子，立馬問了地址跑去買。等待近40分鐘後，拿到咖啡，不能免俗地發了一下朋友圈，一分鐘內就收獲20條評論。許多人抱怨難買，還有人在詢問到底好不好喝。

嘗了一口，網評「酒心巧克力」和「嘔吐物的味道」並不明顯，入口是咖啡的苦，回味是白酒的香。沒喝過茅台，卻也接受了茅台的味道。內地《經濟日報》數據顯示，養成喝咖啡習慣的人群中，95後佔比達到52%。而據中國酒業協會最新數據，95後在白酒的消費佔比只有18%。原本消費主力互不相干的兩種品類，卻在聯合之後，打着「年輕人的第一杯茅台，中年人的第一杯新茶飲」旗號，產生了強大的破圈效應。

9月5日，瑞幸咖啡宣布其醬香拿鐵新品刷新單品紀錄，單品首日銷量突破542萬杯、銷售額破1億元（人民幣，下同）。雖然喝不起茅台酒，年輕人也繼29元的茅台雪糕之後，又品嘗到了19元一杯的茅台咖啡。

有人說茅台「自降身價」，但分析整個白酒行業的消費趨勢也不難看出，消費不景氣，競爭激烈是行業最大的挑戰，作為酒類「奢侈品」的茅台，擴大消費圈的任務十分緊迫。數據顯示2022年上規模白酒企業完成釀酒總產量為671萬千升，較2017年下降約44%。而消費者第一次飲用白酒時接觸到的香型，往往會對其長期白酒品味形成強大的印刻效應，66%的消費者對香型的偏好甚至會始終與「第一口酒」保持一致。茅台董事長丁雄軍曾說：「抓住年輕人，就是抓住茅台的未來。」

同樣一機難求的華為頂級手機Mate 60 Pro，「打破科技封鎖」、「遙遙領先」熱詞刷屏朋友圈，至於能否如愛國網民所言，打敗即將發售的美國蘋果手機iPhone 15 ，奪回早先在中國市場被蘋果搶走的用戶，拭目而待。

明報記者 王佩凡