華促「域外國家」尊重南海磋商 美反指挑釁

「我們深知發展之不易、開放之必要、和平之珍貴，也切身體會到團結則興、分裂則衰的道理。」李強表示，要把更多智慧和力量用在謀合作促發展上，增進各方相知互信，最大程度兼顧各方訴求、包容各方利益。

同場的美國副總統賀錦麗則闡述面對威脅時捍衛基於規則的國際秩序的重要性，無論是俄羅斯在烏克蘭的戰爭、中國在南海的非法海事主張和挑釁，還是緬甸軍政權暴力行為，這一切都在世界各地造成巨大影響。韓國總統尹錫悅亦表示，任何以武力改變南海現狀的企圖都是不能容忍的。

佐科：也有責任減緊張局勢

東道主印尼總統佐科致辭稱「我們都有責任不製造新的衝突、新的緊張局勢、新的戰爭，同時我們也有責任減少緊張局勢」。俄羅斯外長拉夫羅夫說，由於北約的滲透，亞太地區存在被軍事化風險。

李強在峰會上還提到，海洋污染影響深遠，要以對歷史、對人類負責的態度保護海洋生態環境，守護地球的「藍色心臟」。在新華社的報道中，李強未點名日本排核污。中國外交部昨證實李強前天應約同日本首相岸田文雄簡短交談，就福島核污水排海問題闡明中方立場。