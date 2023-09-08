試搭雅萬高鐵 李強：發展國攜手成功範例

願分享經驗 做好高鐵興業興城

雅萬高鐵線路全長142公里，設計最高時速350公里，由中國和印尼合資設立的中印尼高鐵公司負責投資、建設、營運。該項目是中印尼共建「一帶一路」的重大標誌成果，不僅標誌着印尼邁入高鐵時代，也是中國高鐵「走出去」的標誌成果，是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，全線採用中國技術、中國標準。

昨日，雅萬高鐵開通運行，直至本月30日期間，每天安排八列旅客列車，讓沿線市民預約免費乘搭。到10月初，雅萬高鐵將正式售票開始商業營運。

國務院總理李強前日試乘雅萬高鐵並考察了卡拉旺站站台建設情况。他在現場表示，高鐵鋪就的是一條「融合之路、開放之路、共富之路」，不僅縮短了城市間的時空距離，還會帶動產業結構優化升級，為沿線經濟發展賦能。李強指出，中方願同印尼分享成熟經驗，共同做好高鐵興業興城這篇大文章。

為印尼量身定製 適應火山地震

印尼中國高速鐵路有限公司（簡稱KCIC）執行董事張超對中新社表示，雅萬高鐵所在地火山、地震頻發，為降低地震對橋樑的影響，設計部門對雅萬高鐵實施了簡支箱梁創新設計，較（中國）國內通用的單孔箱梁減重約100噸，減重幅度約12%。雅萬高鐵共有13座隧道、56座橋樑，這本身就是一種挑戰。

張超說，雅萬高鐵動車組是為印尼量身定製的。它依託時速350公里「復興號」中國標準動車組先進成熟技術，適應印尼當地運行環境和線路條件，融合印尼本土文化，適應改進。