晤澳總理 李強：願重啟交流推進關係 阿爾巴尼斯接受習近平邀請年內訪華

中澳高級別對話 澳跨黨18人參會

王毅籲雙方卸包袱加速度

新華社報道，李強昨在雅加達出席東亞系列峰會期間與阿爾巴尼斯舉行會晤。李強提到近一年在雙方共同努力下，中澳關係持續呈現積極改善勢頭，中方願同澳方抓緊重啟和恢復各領域交流，繼續推進外交、經貿、教育等領域的機制性對話磋商，為兩國關係改善發展提供堅實支撐。李強又呼籲雙方要相互尊重、求同存異、互利共贏，妥善處理分歧，推動兩國關係進一步改善。

路透社報道，阿爾巴尼斯在會晤李強時表示，澳洲和中國在恢復「貿易暢通」方面已取得進展，但還需要更多進展，「澳洲的觀點並不總是與中國一致，但我們理解對話絕對至關重要。」。阿爾巴尼斯還提到了遭中國關押的兩名澳洲公民楊恒均和成蕾。

阿爾巴尼斯並於會後透露，已接受中國國家主席習近平的邀請，於今年晚些時候訪問中國。若成行，這將是澳洲總理自2016年以來首次訪華。

與此同時，第七次中澳高級別對話昨早在北京舉行，是兩國2020年以來首次高級別對話。澳方跨黨派代表團共18人參會，由工黨籍前貿易部長埃默森率領，還有自由黨的前外交部長畢曉普；中方則有前外長李肇星等人。李肇星在會上提到，中澳關係的實質是「互利共贏」，把中國視為威脅是戰略誤判，兩國應嚴肅思考在對話停擺三年期間的教訓。埃默森則稱，及時、全面恢復正常貿易，符合兩國的利益。

中國外交部長王毅同日會見中澳高級別對話第七次會議的澳方代表團時說，中澳過去幾年發生的波折困難並不能定義雙邊關係的本質，更不能因此阻擋中澳合作的步伐，「同時我們有必要從中汲取有益的經驗和教訓」，要客觀、冷靜、友善看待對方，不干涉對方國家內部事務，妥善處理彼此差異；認清中國的發展對澳洲是機遇而不是威脅，不受第三方的影響或干擾。

京學者：回暖信號

台專家：戰略安全澳仍保距離

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅對中通社表示，本次對話可以看作雙方關係回暖的一種信號，澳方代表團陣容說明這次對話是代表澳洲不同政黨的廣泛聲音；但一旦涉及美國核心軍事要求，澳洲就無法保持獨立性。

澳洲8月與美日印在太平洋舉行聯合軍演，日前又與菲律賓舉行海陸空聯合軍演，澳菲海軍還計劃在南海聯合巡邏。台灣成功大學政治學系教授王宏仁指出，坎培拉在戰略安全上仍與北京保持一定距離。

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