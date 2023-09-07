天津跳橋引遊客跟風 官方封橋稱「需修理」

獅子林橋上，昨有志願者在護欄前拉起警戒線，工人爬上欄杆外沿修理，未確定完工日期。但現場仍有眾多遊客參觀，橋下海河兩岸，聚集游水者、圍觀人士和直播帶貨網紅，大爺們改在岸邊玩跳水，有人高喊「生存一分鐘，快樂60秒」。

「歡迎全國遊客來天津玩，吃好玩好跳好。」62歲的本地人郝大爺說，他7歲就在這邊玩跳河，外地遊客別逞強，「沒辦法跟我們這群本地人比，我們經常跳」。對於政府「封橋」，郝大爺表示理解，稱等修好再跳。亦有市民認為「天津好不容易火一回」，政府應「順市民意願有效管理」。

救援隊：兩日7昏迷5溺水

此前，天津大爺站在橋上或高喊口號，或講兩句相聲，隨後一躍從約6米高度跳入海河中，場面走紅短視頻平台，獅子林橋被戲稱為「8A級景點」，吸引中外遊客親身體驗。當地藍天救援隊兩天救起14名跳水者，其中7人昏迷、5人溺水、兩人突發疾病。

官媒署名獅子林橋跳水隊發文

稱棄跳 籲赴專業場館

官方新媒體「津雲」昨發表署名「天津獅子林橋跳水隊」的倡議書，表示跳水者太多，出現危險和隱患，增加救援工作難度；而且獅子林橋「跳水平台」（欄杆外沿景觀燈設施）下方的支撐角鋼鏽蝕嚴重，不具備跳水條件，因此「我們決定退出獅子林橋跳水」，並倡議大家到專業室內場館跳水。天津游泳運動協會、天津健康教育協會也發布倡議書，呼籲民眾選擇正規運動場館跳水，不要去自然水域「野跳」，切忌不顧身體狀况盲目跟風。

曾於9月2日試跳的奧運冠軍何沖前日發文稱，體驗後感覺「大爺真棒，天津真cool」，讓他找到初次跳水時「單純的開心」。

明報記者 王佩凡