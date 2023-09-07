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擬修法罰「傷民族感情」穿著 內地學者憂道德審判促刪

【明報專訊】內地近日就修訂《治安管理處罰法》（草案）展開公眾諮詢，草案新增的第34條指出在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌，或散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的言論，最重可拘留15天、罰款5000元人民幣（下同）。該條款引起爭議，包括法律學者在內的不少內地網民提出反對意見，並要求刪除條款。

違者治安拘留15日罰5000元

內地現行《治安管理處罰法》2006年3月1日起實施，2012年曾有一處修改，今年是首次大修。該法草案8月底在全國人大常委會審議，公眾諮詢將於9月30日截止。

引起激烈討論的草案第34條為新增條文。其中，第二、三款規定，「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的；製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的」，將被處5日以上10日以下拘留，或1000元以上3000元以下罰款；情節嚴重的，還會被處10日以上15日以下拘留，可以並處5000元以下罰款。

中國政法大學教授趙宏在「澎湃新聞」撰文稱，第34條不免讓人聯想到去年蘇州女生穿和服拍照被警方以涉嫌尋釁滋事帶走的舊案。趙宏表示，「有損民族精神，傷害民族感情」作為相對抽象的觀念，在具體實踐中往往為公職人員的個人認知所替代，從而演變為對他人做道德審判甚至發動國家懲罰的工具。

法律學者斥國家權力過度干預

清華大學法學院教授勞東燕、華東政法大學憲法學教授童之偉等法律學者也在微博表達反對意見，建議刪除或暫不審議相關條款，認為國家權力不應過度干預公民的日常穿著，且條例一旦通過，執法司法上必造成循長官意志抓人、定罪的實際後果。法律博主「皇城根下刀筆吏」指出，只要無限上綱上線，總能把別人的一些行為或言論，往這個條款上扣，「那麼到最後，整個中國的行為和言論，將可能被最極端的民族主義者所綁架」。

有稱支持 「補尋釁滋事罪不足」

亦有部分網民表示支持新增條款，擁有230萬粉絲的微博帳號「韓東言」認為，該條款彌補尋釁滋事罪的不足，「更能激發中國人的愛國精神與踐行社會主義核心價值觀的要義」；該帖文附趙薇2001年穿日本軍旗裝等圖片。

《環球時報》前總編胡錫進撰文稱，有必要具體化「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」，如直接指明那些言行與法西斯、軍國主義及民族分裂勢力之間的關係，或可避免很多誤解。

相關字詞﹕徵求意見 治安管理處罰法 處罰 中華民族

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