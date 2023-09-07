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華為新機被指突破卡脖子 蘇利文：涉國安續增技術限制

【明報專訊】中國華為發售新手機成內地網絡熱門話題，美國白宮國安顧問蘇利文周二（5日）表示，拜登政府需進一步研究這款手機的晶片技術，但無論如何，美國應繼續在涉國家安全領域加強技術限制。

華為4日發售新款手機Mate 60 Pro，甫上市即「秒空」，有內地網民認為「美國政府對華制裁不能遏制中國取得技術進步」，也有人質疑華為搞「飢餓營銷」和水軍造勢。華為未透露該款手機詳細參數。

根據白宮網站發布的記者會實錄，在被問到美國政府對華為新手機的看法時，蘇利文回應稱，在獲得更多有關技術細節「確切信息」前，白宮不予置評。蘇利文說，無論如何，美國應繼續實施「小院高牆」的技術限制措施；這些限制措施針對國家安全問題，不涉及更為廣泛的商業脫鈎。

央視則引述北京郵電大學經濟管理學院教授呂廷杰表示，從目前國內外各機構對華為新機的拆解來看，它的麒麟9000s和其他一萬多種零組件，基本實現國產化，意味着5G智能手機領域突破「卡脖子」問題，但呂廷杰表示距離最先進技術還有很大差距。

學者稱與iPhone仍差距大

呂廷杰說，比如即將發布的蘋果手機iPhone15系列，它實際已經用到4納米的晶片了，現在華為麒麟9000s晶片應該達到或者接近7納米技術。但其實從7納米到5納米再到4納米還需要一個很長很艱難的研發過程。

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