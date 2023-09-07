中國新能源車企湧慕尼黑車展倍增 朔爾茨推千億歐元激勵「德國製造」

朔爾茨籲德企「勿嚇倒」

中國車企以史無前例的規模亮相歐洲車展，內地觀察者網報道，上汽集團在車展中推出MG名爵品牌的3款車型，作為征戰歐洲的主力車型；上汽今年海外銷量預計達到120萬輛，而歐洲將成為其首個20萬輛級的海外市場。比亞迪則展出6款新能源車型，另有東風、長安、吉利、小鵬等中國車企攜新能源車亮相。小鵬汽車表示，計劃2024年進入德國和法國市場，英國也在計劃中。

法國雷諾汽車CEO盧卡·德·梅奧（Luca de Meo）表示，歐洲必須縮小與中國車企在成本上的差距；Stellantis集團CEO唐唯實說，平價的中國電動汽車正「入侵」歐洲。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔表示：「中國有最大的新能源汽車產業鏈，造車成本更低，因而性價比更高。」此外，中國汽車的智能化水平也較歐洲更高。

據德國聯邦總理網站消息，朔爾茨5日現身車展，為「焦慮不安」的德國車企加油。他表示，面對來自中國電動汽車的競爭，德企「應該被激勵，而不是被嚇倒」。車展上，朔爾茨宣布一項超過1100億歐元（約9257億港元）的激勵計劃，旨在推動「德國製造」可持續創新。