中日首腦面談核污 岸田促撤制裁 李强峰會籲東盟反對新冷戰 撐港入RCEP

中日韓與東盟領導人昨在印尼舉行10+3會議。路透社報道，岸田文雄在會議前，曾與李强站着簡短交談。他向李强提到，兩國建立「具建設性和穩定關係」的重要性，還就「福島核電站處理水」表明日方立場，惟拒絕透露李强如何回應。

這是中日關係陷入低潮以來，兩國首腦首次碰面。日媒引述日本政府相關人士透露，岸田當場要求，中國應立即撤銷對日本水產品進口禁令。消息人士稱，兩人的接觸時間很短，會見氣氛並不是一場緊張的討論。

在10+3會議上，岸田就核污水排海發言稱，將基於科學保持高透明度，向國際社會說明。他提及國際原子能機構（IAEA）認為排海對人類和環境的影響程度可忽略不計的報告，強調「從科學角度來看，未發生任何問題」。

日7月輸華水產按年減兩成

日本農林水產省前日公布，7月對中國的水產品出口額按年減少23.2%，降至77億日圓。原因是7月開始，中國政府對所有日本水產品實施放射性物質檢測，8月24日起更全面暫停進口，9月後日本的出口有可能幾乎為零。

李强促「負責任方式」處置核污水

據新華社，李强在會上亦就福島核污水排海問題闡明中方立場，表示核污水處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康，日方應忠實履行自己的國際義務，同鄰國等利益攸關方充分協商，「以負責任方式」處置核污水。

李强稱，國家之間出現分歧和爭端，有時源於誤解或感知到的利益衝突，而在其他時候，源於「一些不適當的外部干涉」。關鍵是大家正視問題，消除誤解。強調當前很重要的是「反對選邊站隊，反對集團對抗，反對新冷戰」，妥善處理分歧和爭端。

李强亦特別提到，當前世界進入新的動盪變革期，要始終把發展擺在地區合作的優先位置。中方願與各方圍繞共同打造經濟增長中心，重點做好3件事情，包括持續推進區域經濟一體化、持續釋放RCEP紅利等，並希望各方支持香港作為首批新成員加入協定。

由15個成員組成的RCEP，目前由10個東盟國家加上中日韓澳紐組成，都是香港的主要貿易伙伴。

在另一場舉行的中國與東盟（10+1）峰會上，李强表示中國與東盟雙邊貿易額去年達到9700億美元，比10年前增長一倍多，連續3年互為最大貿易伙伴。他稱，「只要堅守正確道路，未來無論經歷怎樣的風雨，中國與東盟的合作都將牢不可破，行穩致遠。」

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