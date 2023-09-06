海葵三登陸 閩粵大雨災

洪水冲走消防車 2殉職1失蹤

由於移動速度較慢，「海葵」帶來長時間風雨影響。昨傍晚至今日白天，泉州、莆田、漳州、龍巖、廈門、福州、寧德、三明以及廣東饒平、汕頭等地有大暴雨。福建省氣象台首席預報員吳啟樹解釋，「海葵」中心北側的東南風氣流和南下具有弱冷空氣性質交匯，形成強降水帶。福建全省累計轉移危險區域11.44萬人。福州、漳州等多市昨發布暴雨紅色預警信號，並緊急要求全市停課。

廣東省氣象台通報，昨晨6時45分前後，颱風「海葵」以熱帶風暴級在廣東饒平縣再次登陸。此前，「海葵」已先後登陸台灣台東市（3日）和福建省東山縣（5日5時20分）沿海。廣東惠州以東海域全部完成海上防風撤離任務，鐵路部門停運列車515列，惠州以東海域客運航線已停運23條，汕頭市和潮州市全市停課。

國家氣象中心副主任章建成昨預估，未來10天，還將有颱風生成和發展，需高度重視颱風防禦工作。財政部、應急管理部向受影響5省區緊急預撥2億元人民幣中央自然災害救災資金。