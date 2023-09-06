內地演唱會天價門票頻現 粵查違法售票炒票 約談張學友騷主辦

今年以來，內地演唱會票價貴、難搶票，屢屢成為網絡熱議話題。包括張學友演唱會門票最高票價超過2000元（人民幣，下同）仍「秒光」、TFBOYS西安演唱會炒出4萬元天價、周杰倫天津演唱會連座票喊出10萬元天價。

《南方都市報》報道，7月31日至8月5日，廣東文旅廳牽頭成立專案組，指導深圳市、龍崗區等文旅體育局，與來自上海、雲南、新疆等6省區和廣東5個地級市綜合執法人員聯合行動，查處未經批准售賣演出門票、炒票、擅自變更演出內容等突出問題。

廣東文旅聽點名深圳廣盟文化公司涉在《營業性演出許可證》過期後，仍通過票務平台對外售票，涉及薛之謙、許巍、王嘉爾等多場演唱會，構成擅自從事營業性演出經營活動，依法沒收違法所得1174元，罰款5萬元；此外，上海駒旗網絡科技則因未核驗平台上從事演出票務經營活動的公司資質，且為倒賣門票提供服務，沒收違法所得21,077元，並處10倍罰款。

廣東文旅廳6月起已先後查處廣州新輝文化在「TF家族」演唱會中擅自變更演出內容案，佛山小草文化、北京大麥文化未經批准擅自售賣門票案等7宗案立案查處，共罰款35.3萬元。

約談督促守法誠信經營

同時，在大型演出舉辦前，及時約談警戒演出主辦方、票務方，先後對張學友、林俊杰、五月天、李榮浩、薛之謙、張杰等在廣東舉辦的大型演出活動提前執法約談，督促強化行業自律，做到守法誠信經營。