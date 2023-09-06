蔡英文來訪 斯威士蘭：不會激怒北京

中央社報道，蔡英文專機起飛後，台灣空軍派4架F16戰機伴飛。她在桃園機場發表行前談話時表示，此行設下同慶邦誼、促進永續合作兩個目標；外交工作是一步一步累積，台灣走向世界的腳步不會停下來。她將出席斯威士蘭國慶與獨立紀念日的雙55周年活動。

美國之音報道，斯威士蘭大學經濟學講師Sanele Sibiya表示，援助是斯威士蘭相挺台灣的原因之一，他預計蔡訪問期間會宣布新的協議。

非洲東南部內陸國家斯威士蘭面積17,363平方公里，人口120萬，被世界銀行列為中等偏下收入國家。外貿在該國國民經濟中佔有重要地位，2021年貨物進出口總額35.95億美元，鄰國南非佔斯逾七成貿易額，台灣與斯貿易額約1800萬美元。中國大陸與斯經貿日增，據華經產業研究院，2022年雙邊貨物進出口額為8273.54萬美元，按年增長56.8%。

同西方國家關係方面，斯威士蘭與美國關係較為密切，美援助項目多樣化，還包括軍事培訓；斯也是英聯邦成員國，兩國簽有軍事合作協議；日本是斯最大援助方。