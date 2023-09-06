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稱「Xi's Moments」習X帳號 鄂刪帖

【明報專訊】湖北省府官方微博帳號「湖北發布」4日發布消息，稱「近日習近平總書記海外官方推特（Twitter，現名X）帳號Xi's Moments 轉載了湖北發布的原創影片《武漢空軌線試車像科幻小說場景一樣》」，有關「Xi's Moments」是國家主席習近平X帳號的消息引發大量網民關注。

「Xi's Moments」帳號自我介紹「我們關注有關習近平主席和中國的新聞」，最新一條推文在4日上載，內容是習近平上周六在中國全球服貿峰會的講話短片，截至昨晚已有120萬次觀看。目前「Xi's Moments」帳號已開啟禁評模式。而「湖北發布」也刪除「泄密」帖子。

本報查詢發現，「Xi's Moments」同名帳號在facebook上早已存在，帳號介紹自稱是「中國國營媒體」，內容以報道習近平活動和中國為主，目前有843萬名追蹤者。

中國網信網2018年5月曾推介，中國日報網2017年推出英文專題Xi's Moments（學習時代），形容是對外宣傳報道習總書記內政外交方略、塑造大國領袖形象的主要網上平台。不過，未知與上述「Xi's Moments」帳號是否相關。內地限制民眾使用境外社交網站，但不少官媒、外交官員則可以在這些網站開通帳號。

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