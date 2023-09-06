意外長訪京 指戰略伙伴比帶路重要 王毅籲傳承「絲路精神」 堅持做東西文明對話橋樑

【明報專訊】在外界關注意大利會否退出「一帶一路」之際，意大利副總理兼外長塔亞尼前日在北京當面對中國外交部長王毅表示，意大利正就「一帶一路」進行評估，強調兩國的戰略伙伴關係比「一帶一路」更重要。王毅則呼籲兩國傳承「絲路精神」，堅持做東西方文明對話的橋樑。
王指中意「帶路」合作碩果累累
塔亞尼：意正評估「帶路」
據外交部官網發布，王毅與塔亞尼共同出席中意政府委員會第11次聯席會議時，高度評價中意合作成果。他提到，中意共建「一帶一路」合作碩果累累。過去5年，中意貿易額從500億美元（約3920億港元）增長至近800億美元（約6272億港元），意大利對華出口增長約30%。王毅希望兩國要共同維護自由、開放的多邊貿易體系，加緊落實經貿投資、電子商務等領域共識。
塔亞尼則在會後表示，他向王毅提及意大利正就「一帶一路」評估，之後會再聽取國會意見，強調兩國的戰略伙伴關係，比「一帶一路」更重要。他又指今次雙方在經貿上有共同利益，雖然在人權等個別議題上有不同立場，但仍可以對話溝通。塔亞尼並宣布，總統馬塔雷拉將於明年訪華，加強兩國的友誼與合作。
意大利2019年加入中國「一帶一路」倡議，雙方簽署的備忘錄在明年3月到期，羅馬政府需要今年前底決定是否續簽，否則將自動延續5年。
中國人民大學國際事務研究所所長王義桅昨對中通社稱，不能完全排除意大利退出「一帶一路」倡議的可能，但目前他們仍想續簽，這次塔亞尼訪華也是「打前站」，如果中意雙方談得好，意大利也許會頂住來自美國的壓力，預計元旦時會見分曉。