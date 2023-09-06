意外長訪京 指戰略伙伴比帶路重要 王毅籲傳承「絲路精神」 堅持做東西文明對話橋樑

王指中意「帶路」合作碩果累累

塔亞尼：意正評估「帶路」

據外交部官網發布，王毅與塔亞尼共同出席中意政府委員會第11次聯席會議時，高度評價中意合作成果。他提到，中意共建「一帶一路」合作碩果累累。過去5年，中意貿易額從500億美元（約3920億港元）增長至近800億美元（約6272億港元），意大利對華出口增長約30%。王毅希望兩國要共同維護自由、開放的多邊貿易體系，加緊落實經貿投資、電子商務等領域共識。

塔亞尼則在會後表示，他向王毅提及意大利正就「一帶一路」評估，之後會再聽取國會意見，強調兩國的戰略伙伴關係，比「一帶一路」更重要。他又指今次雙方在經貿上有共同利益，雖然在人權等個別議題上有不同立場，但仍可以對話溝通。塔亞尼並宣布，總統馬塔雷拉將於明年訪華，加強兩國的友誼與合作。

意大利2019年加入中國「一帶一路」倡議，雙方簽署的備忘錄在明年3月到期，羅馬政府需要今年前底決定是否續簽，否則將自動延續5年。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅昨對中通社稱，不能完全排除意大利退出「一帶一路」倡議的可能，但目前他們仍想續簽，這次塔亞尼訪華也是「打前站」，如果中意雙方談得好，意大利也許會頂住來自美國的壓力，預計元旦時會見分曉。