東亞峰會勢商南海事態 李強赴會 昨抵雅加達 稱願加強團結協作應對挑戰

菲美海軍南海近仁愛礁聯合航行

就在此時，美國第七艦隊4日發出圖文，美國海軍導彈驅逐艦強森號（DDG 114）和菲律賓海軍導彈護衛艦何塞黎剎號（FF 150）在南海雙邊航行。有關位置在巴拉望島以西，面向仁愛礁。菲律賓武裝部隊西部司令部說，這是菲美海軍首次在該海域聯合航行，旨在讓兩國海軍「檢驗和改善現行海上準則」。

新華社報道，李強昨下午抵達雅加達，由印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特接機。李強在機場講話中表示，此次是他就任國務院總理後對亞洲國家首訪，中方堅定支持東盟在區域合作中的中心地位、在國際事務中發揮更大作用，願就區域合作重大議題同各方深入交換意見，加強團結協作，共享發展機遇，應對挑戰，推動東亞繼續成為全球發展的重要引擎。

東盟峰會和東亞系列峰會5日至7日在雅加達登場，有22個國家的領導人參與。本屆東盟峰會主題是「東盟要旨：增長的中心」，峰會預料將討論有關緬甸、南海行為準則、區域經濟等議題。

東盟峰會 佐科：不成大國代理人

印尼總統佐科維多多昨早在東盟峰會開幕致辭時提到東盟已達成共識，不成為任何大國爭取世界影響力的代理人；要讓東盟成為合作的領域，為本地區及世界創造繁榮、穩定與和平。馬來西亞首相安華在峰會全體會議演講時表示，東盟必須警惕、提防大國的「分裂」行動，並認為南海議題要透過對話解決。

在上周，中國發布的「2023年版標準地圖」納入有主權爭議的南海諸島，惹來東盟一半成員國包括菲律賓、馬來西亞、印尼、越南和文萊反對。在峰會前，有領導人表明將強調南海立場。其中，菲律賓總統小馬可斯表示，將與各國領導人討論南海的「事態發展」，「突顯我們在促進包括南海地區在內、基於規則的國際秩序主張」。

東盟公報擬表「破壞和平」行為憂慮

根據法新社提前取得本屆東盟峰會公報的草案，內容顯示東盟將對爭議海域的「填海造陸、活動、重大事件」表達憂慮，例如「升高緊張局勢、可能破壞區域和平穩定與繁榮」的行為。

美國威爾遜中心亞洲項目研究員帕拉梅斯瓦蘭指出，東南亞國家如此迅速、協調一致發表聲明罕見；中方在東盟會談前幾天發布地圖，「幾乎可以肯定南海將成為一個更加關鍵的問題」。印尼戰略暨國際問題研究中心研究員曼特認為，相信會有成員國爭取在峰會討論這些議題，像是菲律賓針對南沙仁愛礁補給船遭中國海警水炮襲擊事件，預計會在會議中提出。

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