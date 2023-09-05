閩粵迎海葵登陸 福建漳浦組綜合搶險隊 水庫騰位

中心風力最高達每小時85公里的「海葵」，昨晚已離開台灣島。據台灣相關部門統計，「海葵」在台東登陸後已造成116人受傷。據「中央氣象台」消息，「海葵」逐漸向閩粵交界一帶沿海靠近，預計將於今天上午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸，登陸後向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

閩南料現4.4米巨浪

「中央氣象台」昨天上午繼續同時發布颱風黃色預警及暴雨黃色預警。預計昨午2時至今午2時，福建東部、廣東東部、浙江南部、台灣島南部和東部等地部分地區有大到暴雨；其中，福建東南部、廣東東南部等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。上述部分地區伴有短時強降雨，局地有雷暴大風等強對流天氣。國家海洋預報台昨發布海浪黃色警報，昨夜至今白天，台灣海峽南口將出現4到6米的巨浪到狂浪區，福建南部近岸海域將出現3至4.4米的大浪到巨浪。

昨上午7時，福建省氣象台將「颱風預警」、「暴雨預警」防颱風應急響應均提升為二級，預計4日至6日，福建中南部地區有暴雨到大暴雨。福建省自然資源廳、福建省氣象局昨聯合發布地質災害氣象風險橙色預警，福建省水文水資源勘測中心發布山洪災害風險橙色預警。

廈門機場表示，受「海葵」影響，廈門機場取消昨航班196架次。廈門輪渡碼頭往返鼓浪嶼鋼琴碼頭市民航線也於昨中午停航。另據福州火車站消息，福州火車站4日至5日部分旅客列車停運，其中包括多趟廈門班次。

廈門航班廣鐵受影響

同時，受「海葵」影響，廣鐵預計停運列車391列。廣東省潮汕站計劃於昨下午6時起，停運本站到發所有列車，預計於明日起，逐步恢復列車運行。

央視報道，因應「海葵」登陸，從8月30日開始，漳浦縣的漁船都處於進港避風狀態，相關養殖人員都上岸避險。漳浦有27座水庫，已經開閘放水騰出庫容。因應颱風可能造成的災害，當地還臨時組建一個綜合搶險隊伍，涉及水利、市政、消防、電力等多部門，一共52支搶險救援隊。