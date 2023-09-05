美稱晶片續售華 軍用最強大款式除外

雷蒙多在美國有線新聞網絡（CNN）的「國情咨文」節目中表示，美國「永遠不會向中國出售我們最強大的（人工智能）晶片」。

雷蒙多8月27日至30日曾訪華，並在北京會見中國官員，討論一系列美中商業和貿易問題。目前，美國從台灣進口大量用於製造高科技產品的半導體晶片。雷蒙多表示，美國有望在這個十年末「擁有一個龐大、深入、世界上最好的半導體生態系統……我們在半導體設計方面已經處於世界領先地位。你可以通過人工智能晶片看到這一點。我們在軟件領域處於世界領先地位。」

對於美國的一系列晶片出口管制措施，中方此前曾多次表態，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的利益。

指中國「正將美企在華經營變困難」

雷蒙多3日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目訪問時也表示，在中國經營的美國企業應該要有一個「可預期的營商氛圍」和「公平競爭的環境」。但這些美企正對中國失去耐心。

雷蒙多指中國「正將美企在中國經營變得更加困難」，希望中國「響應這些呼籲」，以便美國與中國能有一個「穩定和不斷壯大的商業關係」。