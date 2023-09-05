明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

美稱晶片續售華 軍用最強大款式除外

【明報專訊】美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周日表示，美國將繼續向中國出售半導體計算機晶片，但不會出售「中國為其軍事所需」的最強大晶片。

雷蒙多在美國有線新聞網絡（CNN）的「國情咨文」節目中表示，美國「永遠不會向中國出售我們最強大的（人工智能）晶片」。

雷蒙多8月27日至30日曾訪華，並在北京會見中國官員，討論一系列美中商業和貿易問題。目前，美國從台灣進口大量用於製造高科技產品的半導體晶片。雷蒙多表示，美國有望在這個十年末「擁有一個龐大、深入、世界上最好的半導體生態系統……我們在半導體設計方面已經處於世界領先地位。你可以通過人工智能晶片看到這一點。我們在軟件領域處於世界領先地位。」

對於美國的一系列晶片出口管制措施，中方此前曾多次表態，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的利益。

指中國「正將美企在華經營變困難」

雷蒙多3日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目訪問時也表示，在中國經營的美國企業應該要有一個「可預期的營商氛圍」和「公平競爭的環境」。但這些美企正對中國失去耐心。

雷蒙多指中國「正將美企在中國經營變得更加困難」，希望中國「響應這些呼籲」，以便美國與中國能有一個「穩定和不斷壯大的商業關係」。

相關字詞﹕雷蒙多 管制 晶片 中美關係

上 / 下一篇新聞